ビットコインは9月に暴落すると専門家、有望な関連銘柄とは

This content is provided by a sponsor

SNSで42万人のフォロワーを持つドクター・プロフィット氏は17日、ビットコイン（BTC）が9月に、急な調整局面を迎える可能性があるとの見方を示しました。

BTCの今後の値動きに関しては、投資家の間で様々な予測が行われていますが、歴史的に見ると9月は弱気相場が起きやすい傾向にあることから、プロフィット氏の予測を支持する声が多く上がっています。

そんな中、ビットコインに間接的な投資ができる関連銘柄が注目されており、Bitcoin Hyperという新しい暗号資産（仮想通貨）に大規模な資金が流入しています。

専門家が予想するビットコイン 今後の動向

プロフィット氏のビットコイン今後の予測によると、8月中に約8%という狭い範囲で価格が動き、その後の9月でBTCは、非常に厳しい月を迎えると見られています。

同氏は、具体的な価格を提示することを避けつつも、9月に集団的なビットコインのパニック売りが起こる可能性を指摘しています。

この専門家は先週、ビットコインが12万3000ドルまで上昇し、その後下落することを正確に予想したことから、他のアナリストもプロフィット氏の予測に同調する姿勢を見せています。

例えば、Rekt Capital氏は、過去のサイクルでは25%から30%の調整が、高騰のきっかけになったと指摘。また、トレーダーのTitan of Crypto氏は、強気の見通しを維持するためには、ビットコインは11万9500ドルまで回復しなければならないと強調しています。

ビットコインは先週、12万4000ドルを突破して史上最高値を更新しましたが、すぐに乱高下に見舞われ、サポートレベルの維持に苦戦しています。

プロフィット氏は、ビットコインへの期待感が高まっている今の時期に、しっかりと準備をして、9月に下落相場が到来したタイミングで買いを入れられるようにした方がいい、とアドバイスしています。

Bitcoin Hyperがビットコインの関連銘柄として浮上

9月に暴落が懸念されるビットコインですが、本稿執筆時点で、11万5670ドルで取引されており、不安定な状況が続いています。

また、イーサリアム（ETH）やソラナ（SOL）などの主要アルトコインも、連動して下落しており、多くの投資家がポートフォリオの最適化に頭を悩ませています。

こうした市場全体の不確実性の中で、高い成長ポテンシャルを持つビットコインの関連銘柄として、注目を集めているのが、Bitcoin Hyper（HYPER）です。

この仮想通貨は、ミームコインの特性を強く持ちながらも、ビットコインが抱える取引の遅延や、手数料の高騰などといった取引問題を解決することを目標としています。

ホワイトペーパーによると、この目標を達成するために、Bitcoin Hyperチームはビットコインのレイヤー2ソリューションを開発しています。同レイヤー2には、ソラナの仮想マシン（SVM）が使われており、ビットコインの堅牢なセキュリティを基盤としながら、高速に取引を処理できるようになっています。

このように、Bitcoin Hyperを通してユーザーは、日常的な決済やDeFiで、ビットコインを活用できるため、BTCは従来の価値保存手段から、使える資産へと進化することが期待されています。

現在行われている仮想通貨プレセールでは、すでに1000万ドル（約14億円）近くの資金調達を達成しており、投資家の期待の高さがうかがえます。

特に、100%を超える高い年間利回りを誇るステーキング機能は、早期参加者にとって大きな魅力となっています。

ビットコインの可能性を次のレベルへと引き上げる可能性を秘めたBitcoin Hyperには、専門家からも注目が集まっており、HYPERに対する様々な価格予想が行われています。

HYPERの買い方については、公式サイトで詳細が説明されています。

Bitcoin Hyperを見てみる

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。