ビットコイン今後の見通しとXRPの値動き、関連銘柄にも注目

著名な仮想通貨コメンテーターのマリオ・ナウファル氏は12日、2025年末に向けて、主要な暗号資産（仮想通貨）の価格予測を行いました。

同氏は、ビットコイン（BTC）を始め、現在の市場で時価総額トップにランクインしているリップルについても、今後の見通しを具体的に示しています。

また、BTCの史上最高値更新に後押しされて、主要アルトコインが上昇する中、ビットコイン関連の新しい仮想通貨（Bitcoin Hyper）にも注目が集まっています。

ビットコイン 今後の見通し

今回のナウファル氏の価格予測で、多くの投資家が注目しているのが、ビットコイン今後の見通しに関してです。同氏は、BTCが次の強気相場を主導すると予測しており、年末までに過去最高となる22万5000ドルに到達すると見ています。

この価格が実現すれば、ビットコインの時価総額は、現在の約2倍となる4兆ドルを超え、グーグルなどの世界的な大手企業を上回り、金に次ぐ資産になることが想定されます。

このようなビットコインの力強い上昇は、市場全体のセンチメントを向上させ、リップルやイーサリアム、ソラナといった他の主要仮想通貨が、新たな最高値を記録するための好条件を生み出す可能性があるでしょう。

2025年末に向けたリップルの価格予測

ナウファル氏の予測によると、リップルは2025年末までに、現在の3倍を超える10ドルで取引される可能性があります。

同氏の予測が的中した場合、リップルの時価総額は現在の1800億ドルから5000億ドルまで上昇し、主要デジタル資産としての地位をより強固なものにすると見られています。

XRPを支持する強気なアナリストの中には、30ドルに到達すると予測している人もいますが、いずれにせよ、リップルの価格が2桁台に突入することとなれば、同アルトコインへの需要は急拡大する可能性があるでしょう。

ナウファル氏はまた、イーサリアム（ETH）についても、現在の4681ドルから、年末までに1万ドルに達すると予測しています。

イーサリアムは現在、過去1ヶ月で55%の急騰を遂げており、2021年11月ぶりとなる史上最高値の更新が期待されています。

ソラナ（SOL）に関して同氏は、1000ドル到達を予測しています。これは、現在の197ドルから大幅な上昇となり、ミームコイン市場を中心に、多くの関連銘柄に利益をもたらすと考えられています。

1000ドル到達のシナリオが現実のものとなった場合、ソラナの時価総額は5400億ドルとなり、MastercardやNetflixといった巨大企業を上回る規模になることが予想されます。

注目集まるビットコイン関連銘柄、Bitcoin Hyper

2025末までに22万5000ドル到達が予想されるビットコインですが、そのエコシステムをさらに拡張し、価値を高めようと立ち上がった仮想通貨プロジェクトが、Bitcoin Hyper（HYPER）です。

Bitcoin Hyperがメイン機能として開発しているのが、ビットコインのスケーラビリティ問題に対処する独自レイヤー2ネットワーク。

ホワイトペーパーによると、このレイヤー2には、SVMと呼ばれるソラナの仮想マシン技術が搭載されているため、ビットコインの堅牢性を維持しながら、ソラナに匹敵する高速かつ低コストな取引処理を実行できます。

ユーザーは、オンチェーン上に保有ビットコインを預け入れると、瞬時にラップドビットコインを受け取り、DeFiやNFTなどに使用することが可能です。

現在進行中のプレセールでは、すでに940万ドル以上（約13億円）を調達するなど、投資家の高い関心を集めています。

一部アナリストの価格予想によると、HYPERは10倍の成長が期待できるとされており、ビットコインの成功を基盤とした次世代プロジェクトとして、その将来性に注目が集まっています。

エコシステム利用の重要トークンとなるHYPERの買い方は、公式サイトで詳細が説明されています。

Bitcoin Hyperを見てみる

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。