ソラナETF、取引低迷の理由は？今後の見通しと新興ミームコインに注目

REX Osprey社のソラナETFであるSSKが、8月の取引セッションの大半が資金流入ゼロで推移しています。

米国初のステーキング対応ETFとして注目されましたが、8月1日、4日、5日、7日には全く取引がなく、8月8日に僅か640万ドルの流入があったのみでした。

この結果は、ソラナ（SOL）が時価総額第4位の暗号資産（仮想通貨）でありながら、機関投資家の間で慎重な姿勢が続いていることを浮き彫りにしています。

機関投資家の慎重姿勢とソラナ今後の課題

業界アナリストは、機関投資家がまずビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）への配分を優先するため、ソラナが次の選択肢になるまでには時間が必要だと指摘しています。

ナンセン社のジェイク・ケニスアナリストは、機関投資家は恐らくビットコインに対してイーサリアムのウェイトが低かったため、イーサリアムで多くの新規活動が見られます。

ソラナはこの新たな注目の波において、ほぼ後回しになっていますと説明しました。

さらに、SSKファンドが持つ複雑な設計も普及の障壁となっています。

同ファンドは単純なソラナの現物保有ではなく、ステーキング機能を統合し、オフショアETFへの配分も可能な仕組みになっています。

Stabolut社のエネコ・クナー CEO は「SSKの静かな値動きは、純粋な需要の問題というより、ブランドと流通の問題のように見えます」と分析しています。

大手不在が市場浸透を阻害

ソラナ今後の成長において重要な要因として、ブラックロックやフィデリティなどの大手資産運用会社がまだソラナETF市場に参入していないことが挙げられます。

REX Shares社は比較的小規模なETF発行会社であり、ウォール街の大手運用会社が持つような流通ネットワークやブランド認知度を持っていません。

クナー氏は、より大きなブランドがこの分野に参入するまで、初期の取引は不安定な状態が続く可能性があります。

構造、複雑さ、そして限られた流通チャネルが障壁となっており、ソラナへのエクスポージャー自体への関心が問題ではないようですと述べています。

現在SECは、より税制上有利な1933年法の下でのソラナETF承認をまだ検討中です。

承認されれば、より多くの大手運用会社の参入が期待されます。

次世代プロジェクトが示す新たな可能性

既存の金融商品が課題に直面する一方で、革新的なアプローチで注目を集めているプロジェクトがあります。

特に、ソラナ仮想マシン（SVM）の高速処理能力を統合するBitcoin Hyper（HYPER）は、プレセール段階で870万ドル以上を調達し、大きな期待を集めています。

ホワイトペーパーによると、総供給量210億トークンの固定供給で、プレセール参加者には現在152%を超える年間ステーキング利回りが提供されています。

同プロジェクトは、ZKロールアップとソラナ仮想マシンツールを使用してスケーラビリティを向上させながら、ビットコインのセキュリティを維持する世界初のレイヤー2ソリューションを目指しています。

Bitcoin Hyperの買い方は比較的シンプルで、公式ウェブサイトでETH、USDT、BNB、またはソラナを使用してトークンを購入できます。

Bitcoin Hyperの今後については、2025年第3四半期のメインネット立ち上げ、第4四半期の取引所上場、そして2026年初頭のDAO（分散自律組織）立ち上げというロードマップが公表されています。

このような次世代プロジェクトの台頭は、従来の金融商品とは異なる革新的なアプローチで市場の関心を引きつけており、仮想通貨業界全体の活性化に貢献する可能性があります。

ソラナ今後の発展においても、こうした技術革新が重要な役割を果たすことになる可能性があります。

