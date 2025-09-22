Bitcoin Hyper、1700万ドル突破｜次のビットコインか、100倍期待の銘柄

This content is provided by a sponsor

2025年9月19日、Bitcoin Hyper（HYPER）のプレセール資金が、わずか5日間で100万ドル以上増加し、調達総額は1700万ドルを突破しました。

最近の調達ペースは1日あたり約20万ドルに加速しており、ビットコイン（BTC）最速のレイヤー2チェーンへの期待の高さを示しています。

アルトコインシーズンが本格化する絶好のタイミングで、この画期的なプロジェクトに注目が集まっています。

決済の先へ、Bitcoin Hyperが拓くビットコイン今後

Bitcoin Hyperは、ビットコインに真のプログラマビリティをもたらす新しいレイヤー2プロジェクトです。

プレセールは好調で、価格も段階的に上昇しています。

従来のレイヤー2は決済が中心で、技術的な複雑さが開発者の参入を阻む課題がありました。

対照的に、Bitcoin Hyperはソラナ仮想マシンを採用し、開発者が使い慣れた環境でdAppsやステーブルコインなどを容易に構築できるのが特徴です。

ブリッジ技術により、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、高速かつ低コストな取引を実現します。

このプロジェクトは決済の枠を超え、開発者主導でBitcoinFiエコシステムを拡大させ、ビットコイン今後に影響を与えます。

ビットコインをプログラマブルな時代へと導く可能性を秘めています。

HYPERはBTC 2.0？プレセール終了間近、投資家が期待する理由



プレセールで1700万ドルを突破したBitcoin Hyperが、投資家からBTC 2.0、つまりビットコイン級の成長機会を持つと見なされています。

最速のビットコインレイヤー2として、BTCにプログラマビリティと実際の有用性をもたらす点が期待の理由です。

ビットコイン供給量のわずか1%がそのエコシステムで利用されるだけで、現在のプレセール評価額をはるかに超える大きな潜在価値を秘めています。

HYPERトークンはガス代、ステーキング、ガバナンスを支える基盤となり、専門サイトからは100倍の成長可能性も予測されています。

開発は順調に進んでおり、プレセールは間もなく終了する可能性があります。

現時点では、公式サイトにて、イーサリアム（ETH）やテザー（USDT）、クレジットカードなどで購入できます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。