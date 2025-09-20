米国初のリップルETFが取引開始｜取引高3770万ドル記録で市場活況

This content is provided by a sponsor

米国初となる現物リップルETFが9月18日に取引を開始し、REXオスプレイのデータで3770万ドルの取引高を記録する活況ぶりを見せています。

複数のアナリストによると、初年度に数十億ドル規模の機関投資家からの資金流入をもたらす可能性があるとされています。

リップル価格は今後、8ドルまで上昇する可能性があるとの声も聞かれます。

2025年最大の初日取引高を記録、市場の期待を大幅に上回る

リップルETFは、取引開始初日から市場の予想を大幅に上回る成果を収めました。

ブルームバーグのエリック・バルチュナスETFアナリストによると、3770万ドルの取引高は「2025年に上場したETFの中で初日取引高としては最大」となっています。

同氏は「新規ETFの初日取引高は100万ドル程度だが、これは想定をはるかに超えている」と述べ、「XRP先物ETFの初日取引高の5倍」と評価しました。

同日上場したドージコインETFも1700万ドルの取引高を記録しましたが、機関投資家の関心は主にリップルの今後に集中している状況です。

専門家による1兆円流入のアナリスト予測

市場専門家は、リップルETFが取引開始後1年間で最大80億ドルの新規資金を集める可能性があると予測しています。

ビットゲットのジェイミー・エルカレフ責任者は、初年度の資金流入額が40億ドルから80億ドルに達する可能性があると述べ、リップル価格を4ドルから8ドルの範囲に押し上げると予測しています。

Crypto.comのクリス・マルザレクCEOも、米国上場のリップルETFが初年度に80億ドルの資金流入を引き寄せる可能性があると予測しており、大幅に改善すると期待されています。

手数料が鍵を握る競争力

ビットユニックスのアナリストは、手数料が資金流入に大きな影響を与えると指摘しています。

基本シナリオでは、最初の1ヶ月で5億ドルから15億ドル、第1四半期で10億ドルから30億ドルの資金流入を見込んでいます。

XRPRは1940年投資会社法に基づくETFであり、従来のアルトコインETFとは異なる構造を持ちます。

資産を直接保有せず、ケイマン諸島の子会社を通じて保有し、欧州やカナダの取引所上場のETFにも投資することで価格連動を実現しています。

この構造により承認までの期間が75日と短縮されましたが、手数料の競争力がETFの成功を鍵を握る重要な要因となっています。

次世代投資先として注目のBitcoin Hyper

大手アルトコインの制度的採用は、暗号資産市場全体の成熟を示すものです。

投資家の関心は次に大きな成長を遂げる可能性を秘めたプロジェクトへと向かっており、特にビットコインの可能性を拡張する技術に注目が集まっています。

その中でも期待されているのが、ビットコインのレイヤー2スケーリングソリューションBitcoin Hyper（HYPER）です。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシン（SVM）を統合することで、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、高速な並列取引処理を可能にするとされています。

HYPERの買い方は簡単で、公式ウェブサイトからETHやUSDTまたはクレジットカードで購入できます。

現在進行中のプレセールでは、すでに1690万ドル以上の資金調達に成功しており、その期待の高さがうかがえます。

初期の人気ぶりからBitcoin Hyperは詐欺と疑う声も聞かれましたが、Coinsult社による徹底したセキュリティ監査完了により、懸念を一掃している状況となっています。

専門家によるHYPERの価格予想によると、2025年末に0.21ドル、2030年には0.78ドルまで上昇する可能性があると分析されています。

既存の枠組みを超える可能性を秘めたBitcoin Hyperは、次のアルトコインシーズンを牽引する存在として、多くの投資家から注目されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。