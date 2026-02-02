Bitcoin Hyperが調達額47億円超え、仮想通貨1000倍銘柄に期待

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）のレイヤー2プロジェクトであるBitcoin Hyper（HYPER）は29日、プレセールにおける資金調達額が3100万ドル（約47億7000万円）を突破したと明らかにしました。

同プロジェクトは、ビットコインのセキュリティを維持しながら、DeFiや決済などの用途拡張を可能にするレイヤー2として注目を集めています。

マクロ経済と仮想通貨1000倍を狙うプロジェクト

金融市場が不確実性に直面する中、金の魅力が低下した場合のシナリオに関心が集まっています。

米連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定を控え、市場には緊張感が漂います。金利据え置きが大方の予想ですが、政策変更の可能性が意識されるだけでも市場は大きく変動します。

歴史的に、金が下落する局面では、デジタル資産としてのビットコインに資金が流入する傾向がありました。

また、主要資産が上昇局面に入ると、市場参加者はより高いリターンを求めて新しい仮想通貨プロジェクトに目を向けることが多いです。

アナリストは、機関投資家の採用拡大などを背景に、ビットコインが数か月以内に過去最高値を更新する可能性があると予測しており、一部のモデルでは13万ドル超の水準も示唆されています。

こうした状況を踏まえ、Bitcoin Hyperは仮想通貨1000倍クラスの成長が期待され、注目を集める存在です。

Bitcoin Hyperの技術と将来性

Bitcoin Hyperは、メインネットと接続されたインフラを通じて、DeFiや決済アプリケーションの構築を可能にします。ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、処理能力と機能性を高める設計です。

具体的には、ビットコインを使用してエコシステム内でカプセル化されたトークンを生成します。このトークンはネットワーク上で交換手段として機能し、メインチェーンに戻す際に焼却されます。

Bitcoin Hyperはまだ広く知られていませんが、すでに約47億7000万円を調達し、高い注目を集めています。

HYPERトークンは、取引手数料の支払い、ステーキング、ネットワークガバナンスにおいて中核的な役割を果たします。ネットワークの利用が拡大すれば、トークン需要も連動して高まると考えられます。

金が後退し、ビットコインが優位に立つシナリオでは、こうしたレイヤー2プロジェクトが次の成長テーマとなる可能性があります。リスクは高いものの、次なる市場サイクルで注目を集める存在になり得ます。

投資家の間では、Bitcoin Hyperの今後の価格についても活発な議論が行われています。

投資判断の際は、公式情報や監査状況を確認し、Bitcoin Hyperの詐欺リスクを十分に精査することが推奨されます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。