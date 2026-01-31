ETH関連ミームコインが4600%急騰｜犬系プレセールに追い風

This content is provided by a sponsor

イーサリアム（ETH）系ミームコインのPurple Frog（PF）は29日、一夜にして4602%の急騰を記録しました。

市場全体が下落する中での驚異的なパフォーマンスは、イーサリアム関連コインへの注目を一気に高めています。

かつてバイナンス系トークンが急騰したように、次はイーサリアム系の時代が到来する可能性があります。

Purple Frogが示すイーサリアム系の可能性

ミームコイン市場全体が下落する中でPurple Frogが異例の急騰を見せました。

一夜にして4602%、実に47倍という驚異的な上昇です。

チャート上には大きな陽線が形成され、トレーダーの間で話題となっています。

思い起こされるのは昨年の出来事です。

バイナンスのチャンポン・ジャオ創業者が「バイナンスコイン（BNB）の季節だ」と投稿したことをきっかけに、バイナンス系ミームコインが一斉に急騰しました。

Binance Super Cycle（BSC）は2万4000もの上昇を記録しています。

Purple Frogの急騰は、イーサリアム系ミームコインにも同様の波が来る可能性を示唆しています。

ただし、イーサリアムのヴィタリック・ブテリン共同創設者が「ETHミームの季節だ」と投稿する可能性は低いでしょう。

だからこそ、言葉ではなく実際の価格上昇でリーダーシップを示すプロジェクトが求められています。

ミームコイン市場の現状と投資機会

コインマーケットキャップのデータによると、2026年1月時点でミームコイン市場全体の時価総額は510億ドルを突破しました。

2025年の安値350億ドル台から45%以上の回復を見せており、投資家のリスク選好度が高まっています。

一方で、ドージコイン（DOGE）やシバイヌ（SHIB）といった大型銘柄は依然として低迷が続いています。

DOGEは年初来で63%下落しており、時価総額300億ドル超の銘柄で10倍・100倍といった爆発的リターンを期待するのは難しい状況です。

こうした環境下で注目されるのが、プレセール段階の新興プロジェクトです。

低い時価総額からスタートするため、大きな上昇余地が残されています。

1000倍を狙う新世代の犬系コイン

イーサリアム系ミームコインの高騰を主導する存在として注目を集めているのがMaxi Doge（MAXI）です。

ドージコインの進化形を標榜し、筋肉質に描かれた柴犬をマスコットに採用しています。

従来の「かわいい」路線とは一線を画す、強気な姿勢が特徴です。

プレセールはすでに450万ドルを調達しました。

現在の販売ラウンドはまもなく終了予定で、次のステージでは価格が上昇します。

現在の価格は1トークンあたり約0.00028ドルです。

調達資金の約65%はマーケティングに充てられる予定です。

スマートコントラクトはCoinsult社およびSOLIDProof社による監査を受けており、セキュリティ面も確保されています。

購入したトークンはすぐにステーキングに回すことができます。

現在の年間利回りは変動制で68%に設定されており、保有しながら報酬を得ることが可能です。

XやTelegramのコミュニティでは最新情報が随時更新されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。