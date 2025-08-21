ビットコインは今後どうなる？1ドル以下で投資できるアルトコイン4銘柄

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）は21日、11万5000ドル（約1690万円）前後で推移しています。

7月に12万3000ドルの史上最高値を記録した後は調整局面が続いており、多くの投資家が次の上昇に向けた戦略を模索している状況です。

このような市場環境の中で、機関投資家の関心は1ドル以下で購入できる有望なアルトコインへと向かい始めています。

ドージコイン：イーロン・マスク氏も支持するミームコインの代表格

現在0.22ドル台で取引されており、大口投資家による2億ドル規模の資金流入が確認されています。

機関投資家の関心も高まっており、テクニカル分析では0.25ドルへの上昇余地が示唆されています。

RSIが57.45と健全な水準にあることから、短期的な値上がりの期待も高まっています。

ドージコイン（DOGE）の最大の特徴は、その強力なコミュニティと社会的影響力です。

イーロン・マスク氏をはじめとする著名人による支持により、度々価格が急騰する傾向があります。

カルダノ：学術研究に基づく第3世代ブロックチェーン

0.87ドル付近で堅調に推移し、過去1ヵ月で60%の上昇を記録しました。

DeFiのTVLが4億1200万ドルに達し、2024年初頭以来の高水準となっています。

最近のMidnightプロトコルアップグレードでは新たなプライバシー機能が追加され、DeFiパートナーシップの拡大によりオンチェーン活動も活発化しています。

カルダノ（ADA）は機関投資家からの評価も高く、爆伸びの可能性を秘めた技術力重視の投資家に人気の銘柄です。

シバイヌ：独自のエコシステムを構築するドージコインキラー

0.00001329ドルで取引されており、長期的な下降ウェッジパターンを突破したことで大きな上昇の可能性が示唆されています。

アナリストは10月までに0.000044ドルという強気な予測を立てており、積極的なトークンバーンが供給減少を促進している状況です。

最近では単一ユーザーによる8500万トークンの大規模バーンが話題となり、バーン率が83891%急増しました。

シバイヌ（SHIB）はドージコインの成功を受けて誕生したミームコインですが、独自のエコシステム構築に力を入れています。

レイヤー2技術のShibarium開発や、メタバースのSHIB Metaverse展開により、単なるミームコインからの脱却を図っています。

Bitcoin Hyper：ビットコインの今後に関わるレイヤー2ソリューション

Bitcoin Hyper（HYPER）は、現在プレセール段階で約0.012ドルという低価格で購入可能です。

ホワイトペーパーによると、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして、ソラナ仮想マシンを統合することでスマートコントラクト機能を追加し、取引の高速化を実現します。

従来のビットコインでは不可能だったDeFiアプリケーションやNFT取引、ゲーミングプラットフォームへのアクセスが可能になります。

Bitcoin Hyperの価格予想では、2025年末までに0.21ドル、2030年には3.05ドルまでの上昇が見込まれています。

Bitcoin Hyperの買い方も比較的シンプルで、現在プレセール段階では公式サイトからETHやUSDTで購入可能となっています。

最近ではプレセールで1100万ドル以上の資金調達に成功しました。

ただし、一部ではBitcoin Hyperは詐欺コインとの懸念の声も上がっていますが、Coinsultによる専門機関のセキュリティ監査も完了するなど、信頼性は着実に高まっています。

ステーキング機能では最大119%のAPYが提供されており、早期参加者には魅力的なリワードが用意されています。

プロジェクトのTGEは2025年第3四半期から第4四半期に予定されており、市場では大きな成長への期待が高まっています。

ビットコインエコシステムの拡張という革新的なアプローチにより、機関投資家からの注目も集めている注目の新興プロジェクトです。

ビットコイン今後の動向が14万ドルに向けて上昇する中で、1ドル以下で購入できるアルトコインは、分散投資による高いリターンを狙う投資家にとって魅力的な選択肢となります。

