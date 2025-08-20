次のドージコイン候補、Wall Street Pepeがソラナに対応

This content is provided by a sponsor

Wall Street Pepe（WEPE）の開発チームは19日、同プロジェクトがソラナ（SOL）ブロックチェーンに対応したことを伝えました。

今回のソラナローンチで、新しいデザインの公式サイトが公開され、2026年に向けたロードマップも共有されました。

ぺぺの派生コインとして登場したWEPEですが、イーサリアムとソラナのマルチチェーン対応を成し遂げたことで、一部の投資家は次のドージコイン（DOGE）候補として、その動向を注視しています。

新たなドージコイン候補の今後に期待する投資家たち

ドージコイン 今後の行方を気にかけている投資家たちは、次に急成長を遂げられる可能性を持つ暗号資産（仮想通貨）を模索しています。

そんな状況下で、市場で話題になっているのが、今回ソラナへの対応を果たしたWall Street Pepeです。

同プロジェクトはソラナの対応によって、取引のコスト効率を向上させるだけでなく、コミュニティ向けのアプリやツールを、スムーズに開発できるようにもなるでしょう。

特に、8月22日に予定されている無料のNFTコレクションイベントでは、円滑な運営が期待されています。

このように、イーサリアムとソラナの両チェーンに対応したWall Street Pepeは、その実用性が評価され、次のDOGEとして期待されています。

WEPEのマルチチェーン・エコシステムの仕組み

Wall Street Pepeの総供給量は、2000億WEPEに固定されていますが、ソラナローンチ後もこの上限は変わらず、ソラナ版WEPEも同じ供給量を共有することになります。

この供給量共有を実現するために、開発チームは価格ペグを実施、1ソラナWEPEの価値は、常に1イーサリアムWEPEと等しくなるように設定しています。

また、ソラナで新たにWEPEが購入されるたびに、同量のイーサリアム版WEPEが市場から買い戻され、バーン（焼却）される仕組みもあります。

このバランスは、後ほど実施されるトークン生成イベント（TGE）で確定されます。イベントの当日には、現在の早期アクセス期間に確保されたソラナ版WEPEの割り当て分が、すべてユーザー向けに発行され、直接エアドロップされます。

そして同時に、エアドロップと同量のイーサリアム版WEPEが、永久にバーンされ、ソラナのDEXに流動性が提供されます。

このように、バーンおよびミントモデルと、CEXでの裁定取引によって、イーサリアム版とソラナ版WEPE間の価格ペグが維持されるシステムです。

この革新的なシステムによって、既存の供給量に影響を与えることなく、ソラナへの展開を実現することができます。

Wall Street Pepeがソラナを選択した理由

Wall Street Pepeは、今後の成長を見据えた戦略的アプローチとして、ソラナへの拡張を選択しました。

ソラナは、2024年にスーパーサイクルが始まって以来、ミームコイン市場を中心に、主要な取引プラットフォームとしての地位を確立してきました。

特に、ソラナ系の有名なローンチパッド、Pump.fun（PUMP）は、すでに1230万以上のトークンを生成しており、ミームコイン市場での影響力を強めています。

Wall Street Pepeでは、大口投資家を超えるリターンを狙う独自のコミュニティ、WEPEアーミーを運営しており、WEPE保有者のみがアクセスできるアルファチャットを提供しています。

同チャットでは、仮想通貨投資に関する有益な情報が提供されていますが、ソラナへの移行によって、ユーザーは狙う仮想通貨をより速く、安く、シームレスに取引できるようになります。

また、NFTドロップの円滑化やアプリの効率化など、コミュニティにとってのメリットが増加し、エコシステムがさらに活性化することも期待されます。

開発チームは、ソラナ対応プロジェクトとのメリットを最大限に活かして、先物取引ゲームや、取引リーダーボード、招待制のイベントなど、コミュニティの利益に繋がる様々な機能の実装も計画しています。

2026年に向けたWEPEの新たなロードマップ

Wall Street Pepeが今回公開した新たなロードマップは、3つのフェーズに分かれており、最終的には仮想通貨市場の制覇を目標としています。

2026年の第1四半期までに、主要取引所への上場や、ゲーム化されたコミュニティイベント、WEPEアーミー・アワードなどが予定されています。

TGEイベントをきっかけに、流動性とユーティリティは、徐々にソラナへ移行していくでしょう。

また、ここ最近国内でも話題となっているBest Walletですが、同ウォレットも先日ソラナへの対応を開始しており、WEPE保有者は資産管理がしやすくなりました。

Wall Street Pepeの最新情報は、公式X（旧ツイッター）とテレグラムで随時更新されています。

Wall Street Pepeを見てみる

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。