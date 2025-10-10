ビットコイン反落は買い場？BTC系銘柄が約2300万ドル調達

This content is provided by a sponsor

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは7日、デジタル資産への広範なエクスポージャーを求める需要の高まりに応えるため、新たな指数S&P Digital Markets 50の提供を開始しました。

市場では暗号資産（仮想通貨）が数日前に付けた最高値から反落する動きが見られます。

主要な仮想通貨は、最高値更新から一転して売りが優勢となっています。

データによると、ビットコイン（BTC）は過去24時間で1.4%下落し、週間での上昇率は3.3%に縮小しています。

S&P Global is excited to announce plans to expand its S&P Dow Jones Indices crypto index offering with the launch of the S&P Digital Markets 50 Index. Dinari, a leading provider of tokenized U.S. public securities has licensed the new index to create a #token tracking the… pic.twitter.com/AfES0n7AGY — S&P Global (@SPGlobal) October 7, 2025

BTC最高値更新後に反落、ビットコイン今後の動向

ビットコインは今週初め、過去最高値を記録しました。

これは、ドル安に対するヘッジと見なされる資産に資金が集まる、いわゆるディベースメント・トレードが追い風となったものです。

しかし、週明けから一部の利益を確定する動きが広がり、現在は史上最高値から低い水準で推移しています。

他の主要な仮想通貨も下落し、イーサリアム（ETH）は4.3%、リップル（XRP）は3.6%、ソラナ（SOL）は4.0%それぞれ値を下げました。

一方でバイナンスコイン（BNB）は例外的に強く、2.4%上昇しています。

ビットコインの将来性に投資家の注目が集まっています。

新しい仮想通貨Bitcoin Hyperに注目

今回の仮想通貨市場の調整の一因として、最近のドル高が考えられます。

ドルは主要通貨の加重バスケットに対して上昇し、高値水準に達しました。

市場全体が調整局面に入る中、投資家の目は次なる成長が期待されるプロジェクトに向けられています。

その中でも特に注目を集めているのが、ビットコインの機能を拡張するレイヤー2ネットワークとして開発されているBitcoin Hyper（HYPER）です。

この新しい仮想通貨は、ビットコインが抱える技術的な制約の克服を目指します。

DeFiやNFT、メタバースといったWeb3の世界へビットコインユーザーを導くことを目的としています。

プレセールでは約2300万ドルもの資金調達に成功したと報じられており、大口投資家のクジラからの期待の高さがうかがえます。

HYPERトークンは、将来的にネットワークの手数料支払いやステーキング報酬に利用される計画で、ビットコインエコシステムの新たな可能性を切り開く鍵となります。

現在0.013095ドルで、仮想通貨またはクレジットカードを利用して、HYPERトークンを買うことが可能です。

市場が次のトレンドを探る今、Bitcoin Hyperの将来性に期待が寄せられています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。