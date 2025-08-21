リップル、48ドル到達か？強気相場に仕込みたいアルトコイン3選

This content is provided by a sponsor

リップル（XRP）は21日、2.90ドル（約426円）で取引されており、年初来で大幅な上昇を記録しています。

ビットコイン（BTC）が25万ドルを目指す強気相場の中で、リップル今後の展望に多くの投資家が注目しており、一部のアナリストは48ドルまでの上昇可能性を示唆しています。

このような市場環境で、億を狙う投資家にとって2025年は爆益のチャンスが広がっています。

リップル 今後の展望：規制解決で48ドルの可能性

リップルの今後について、アナリストたちは強気な予測を立てています。

現在2.90ドル付近で推移するXRPですが、2025年末までに5.05ドル、長期的には48ドルまでの上昇可能性が示唆されています。

この背景には、SEC訴訟の解決による規制の明確化や、国際送金市場での実用性拡大があります。

リップルの技術的優位性は明らかです。3〜5秒での決済完了と0.0002ドルという低手数料により、従来の国際送金システムSWIFTに対する競争力を高めています。

サンタンデール銀行、SBIホールディングス、バンク・オブ・アメリカなどの大手金融機関との提携も、リップル今後の成長を支える重要な要因となっています。

こうしたリップルの強気相場を背景に、投資家の注目は他の有望なアルトコインに向かっています。

ヘデラ：企業級ブロックチェーンの本命

ヘデラ（HBAR）は現在0.27ドル付近で取引されており、2025年には1ドル突破の可能性が高い掘り出し物として注目されています。

ヘデラの最大の特徴は、Google、IBM、ボーイングなど世界的企業39社で構成される統治評議会による運営です。

従来のブロックチェーンではなくハッシュグラフアルゴリズムを採用し、毎秒数千件の取引処理と数秒での最終確定を実現しています。

オーストラリア準備銀行のCBDC試験プロジェクトでの採用や、AI分野でのNVIDIAとの連携強化により、実用性の高いプラットフォームとして評価が高まっています。

2025年には0.60ドル、2030年までには5.25ドルという強気な価格予想も出ており、爆益を狙う投資家にとって魅力的な選択肢となっています。

ステラルーメン：国際送金の革命児

ステラルーメン（XLM）は0.47ドル付近で取引されており、過去1ヵ月で88%の上昇を記録しました。

プロトコル23のローンチにより開発者や機関投資家からの関心が高まり、取引量も大幅に増加しています。

アナリストは2025年第3四半期までに1ドル到達の可能性を指摘しており、国際送金市場での地位確立が価格上昇の主要な推進力となっています。

USDCツールのサポート拡大により、実世界での金融アプリケーションにおける重要性が増しています。

Bitcoin Hyper：注目の新興プロジェクト

これら既存のアルトコイン以上に大きな変革をもたらす可能性があるのが、ビットコインのエコシステム拡張を目指すBitcoin Hyper（HYPER）です。

ホワイトペーパーによると、ビットコイン初のレイヤー2ソリューションとして、ソラナ仮想マシン（SVM）を統合することでスマートコントラクト機能を実現します。

Bitcoin Hyperの価格予想では、2025年末までに0.21ドル、2030年には3.05ドルまでの上昇が見込まれています。

現在のプレセール価格は約0.012ドルと非常に低く、早期投資家にとって大きなリターンの機会となっています。

プレセールで1100万ドル以上の資金調達に成功し、最大119%のステーキングAPYを提供していることから、多くの投資家が注目しています。

Bitcoin Hyperの買い方は公式サイトからETHやUSDTで購入可能です。

一部では、Bitcoin Hyperは詐欺銘柄との懸念の声もありますが、専門機関のセキュリティ監査も完了するなど、信頼性は高いと言えるでしょう。

強気相場が続く2025年において、リップル今後の48ドル到達という大胆な予測が現実となれば、これらの厳選3銘柄は投資家に億の利益をもたらす可能性を秘めた掘り出し物となるでしょう。

