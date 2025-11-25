ビットコイン再評価と機関投資家の動き｜BTC系アルトコインが話題

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）は24日、一時的な安値圏から反発し、8万8000ドル台を回復しました。

先月に記録した史上最高値12万6000ドルからの急落後、8万ドル付近で底堅さを見せています。

今回の反発は、12月の米FRBによる利下げ確率が70%へ急上昇したことが主な要因です。

2026年の市場予測とビットコイン今後の再評価

市場では依然として慎重な見方があるものの、専門家はリスクオフによる売られすぎを指摘しています。

年末に向けた金融政策の転換が相場回復の鍵を握るとみられており、執筆時点ではビットコインは8万8400ドル近辺で推移しています。

現在の市場は調整局面にありますが、2026年に向けて暗号資産（仮想通貨）市場は再び力強い上昇トレンドに入ると予測されています。

トランプ米大統領による業界支援姿勢や機関投資家の参入が継続しており、長期的なファンダメンタルズは強固です。

特にビットコインは今後、現在の一時的な低迷を脱し、2026年には18万ドルから20万ドルに達するとの強気な分析も出ています。

ヴァンエックなどの大手運用会社も高い目標価格を掲げており、企業の保有拡大も続いています。

来年はイーサリアム（ETH）やソラナ（SOL）などの主要アルトコインを含め、市場全体が活況を呈する可能性が高いでしょう。

新たなアルトコインBitcoin Hyperが描く新時代

市場の回復期待が高まる中、ビットコインの堅牢性とソラナ（SOL）の高速処理を融合させたBitcoin Hyper（HYPER）が、次世代のレイヤー2ソリューションとして投資家の熱い視線を集めています。

Bitcoin Hyperは、ビットコインネットワーク上でスマートコントラクト機能を実現し、DeFiやNFT開発を可能にします。

特にソラナの仮想マシンを統合することで、従来の課題であった処理速度の遅さと手数料の高さを劇的に改善し、実用性を大幅に向上させることを目指しています。

プレセールではすでに2820万ドル以上の資金調達に成功しており、SolidProof等による監査も完了済みです。

現在は初期参加者向けに約40%の年間利回りを提供するステーキングも実施されています。

ビットコイン経済圏を拡張する重要インフラとして、その将来性に大きな期待が寄せられています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。