SHIBはドージコインを超えるのか｜関連銘柄に64億円が流入

恐怖心が広がる市場で柴犬コイン（SHIB）は、反発する兆しを見せていると専門家は指摘しています。

ミームコイン市場で、現在トップを走るのがドージコイン（DOGE）ですが、SHIBが同銘柄を超えるためには、可愛さだけでなく、高い実用性を備えた力強さが必要だと言われています。

そこで、関連する柴犬銘柄として、Maxi Doge（MAXI）が注目されており、投資家から大規模な資金が流入しています。

専門家はSHIBの反発を予測、ドージコイン超えに高まる期待

ミームコイン市場は21日、時価総額が500億ドルを下回り、市場センチメントも悲観的になっています。

一部の専門家は、SHIBでは現在、強気のRSI（相対力指数）ダイバージェンスが発生しており、価格が安値を更新する一方で、RSIが高値を更新していることを指摘しています。

これは、弱気相場が落ち着いている典型的な兆候とされているため、買い手が参入すれば、SHIBが反発する可能性があると専門家は予想しています。

また、SHIBは最近、Bitgetとの提携を発表し、実世界での決済利用が広がっていることも好材料となっています。

著名な暗号資産（仮想通貨）インフルエンサーであるジェームズ・ウェイン氏（CB BNB）は、SHIBが1セント（0.01ドル）に達した場合、1000倍のリターンになる可能性もあるとコメント。

SHIBのドージコイン超えを期待する声もあがっており、「ドージコインキラー」としての柴犬コインの値動きに注目が集まっています。

しかしながら、SHIBもDOGEも現在の史上最高値をつけたのが4年以上前となっており、こういった強気な価格予測を疑問視する投資家も多く見受けられます。

次のドージコインと言われるMaxi Doge

柴犬コインやドージコインの今後の値動きに注目が集まる中、次のDOGEと期待されているのが、Maxi Dogeです。

Maxi Dogeは、従来の可愛い柴犬ではなく、力強さを象徴するボディビルダー風の柴犬をミームに設定し、ドージコインを超えることを目指しています。

公式サイトでは、レッドブルを飲みながら、目を真っ赤にしてトレードに励むMaxi Dogeの姿が描かれており、開発チームのモチベーションの高さを理解することができます。

プロジェクト最大の目標は、レバレッジ1000倍を達成することであり、ロードマップには先物取引に特化したプラットフォーム構築が計画されています。

現在実施されているMAXIのプレセールには、すでに415万ドル（約6億5570万円）が集まっており、コミュニティ内では100〜1000倍の成長が期待されています。

19日には、5万8000ドル（約916万円）に相当する2億1400万MAXIトークンの購入が確認されており、市場での認知度が高まっていることもわかります。

また、Maxi Dogeのスマートコントラクトは、業界大手のCoinsult社とSOLIDProof社による監査を完了させており、その安全性もコミュニティから高く評価されています。

