トム・リー氏、授権株500億株へ拡大要請｜ETH9000ドル予測も

トム・リー会長が授権株式数を500億株へ増やす提案への賛成を株主に要請.

イーサリアム高騰時の株式分割や資金調達の柔軟性を確保することが目的.

同社はETH供給量の約3.41%を保有し、財務戦略の軸足をETHに移している.

米ナスダック上場のビットマイン・イマージョン・テクノロジーズのトム・リー会長は3日、授権株式数を現行の5億株から500億株へ引き上げる提案への賛成を株主に呼びかけた。

同社は世界最大のイーサリアム（ETH）財務保有企業として411万ETH（総供給量の約3.41%）を保有。

リー氏は2026年初頭にETH価格が7000〜9000ドルに達すると予測した。

加えて、株価上昇時の株式分割に備えた措置と説明している。

株式分割と資金調達に備えた授権枠拡大

今回の提案は発行可能な株式の上限枠を広げるもので、直ちに500億株を発行するわけではないとリー氏は声明で説明。

同社の株価はETH価格に連動する傾向があり、リー氏の予測通りETHが上昇すれば株価も高騰する見込みだ。

リー氏は投資家が購入しやすい価格帯（25ドル程度）を維持するには株式分割が必要になると指摘。

ETHが2万2000ドルなら20対1、6万2000ドルなら60対1、25万ドルなら100対1の分割が必要となり、現在の発行済株式数約4億2600万株を考慮すると500億株の授権枠が不可欠となる。

株主総会での投票期限は14日、年次総会は15日にラスベガスで開催予定。

キャシー・ウッド氏ら機関投資家が支持

ビットマインのETH財務戦略は、アーク・インベストのキャシー・ウッド氏、クラーケン、ギャラクシー・デジタルなど著名機関投資家から支持を集めている。

アーク・インベストは2025年7月に約1億8200万ドル相当のBMNR株を取得した。

同社はマイケル・セイラー会長率いるストラテジーのビットコイン（BTC）財務戦略をモデルに、ETH版としての地位確立を目指す。

リー氏の呼びかけを受け、同社株価は9%以上上昇。

総供給量の5%取得を目標に掲げ、アルトコインETH買い増しを継続する方針だ。

