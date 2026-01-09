ブラジル大統領候補、国家ビットコイン準備金の創設を提唱

Key Notes

ブラジル大統領候補が国家ビットコイン準備金の創設を提唱.

外貨準備の約5％にあたる150億ドル相当の購入を計画.

価格変動リスクや管理体制など技術的な課題も指摘される .

ブラジルの大統領候補であるレナン・サントス氏は8日、次期大統領選に向けた公約として国家ビットコイン準備金の創設を提唱した。

エルサルバドルをモデルに

サントス氏はポッドキャストのインタビューで、国家によるビットコイン（BTC）保有は実現可能な提案だと述べた。

同氏は、エルサルバドルのナジブ・ブケレ大統領をインスピレーションの源として挙げている。

エルサルバドルが、2021年にビットコインを法定通貨として採用した事例は、国家レベルでの蓄積の前例となると指摘した。

サントス氏は自らを「ブラジルのブケレ」と位置づけ、支持拡大を狙っている。

具体的な手法として、価格変動リスクを軽減するためにドルコスト平均法を用いた段階的な購入を提案。同氏の選挙マニフェスト案には、すでにビットコイン関連の内容が盛り込まれている。

外貨準備の5%をビットコインへ

提案されている「戦略的主権ビットコイン準備金（RESBit）」では、ブラジルの外貨準備高3440億ドルの約5％を割り当てる計画だ。これは約150億ドル相当する規模となる。

この取り組みは、準備資産のポートフォリオを多様化し、インフレに対するヘッジ手段とすることを目的としている。地政学的な不確実性が高まる中、経済的な主権を主張する狙いもある。

この提案は、関連する議会討論を主導したエロス・ビオンディーニ連邦下院議員からの支持を受けている。

支持者らは、非主権資産への分散により、通貨切り下げや制裁リスクを軽減できると主張している。

管理はブラジル中央銀行と財務省が共同で行い、セキュリティ確保のためにコールドストレージを活用する方針だ。

また、透明性を担保するため、半期ごとに議会へ報告を行うとしている。

サントス氏は、ブロックチェーン技術が公共部門の透明性向上に寄与すると主張している。公記録や資金の支出プロセスに適用することで、汚職の削減につながるとの考えを示した。

価格変動への懸念

一方で、経済学者や金融アナリストからは、ビットコインの激しい価格変動を懸念する声が上がっている。2025年11月に記録した23％の下落などが、マクロ経済ショックへの脆弱性として指摘された。

ブラジル中央銀行は、準備資産には危機時における安定性が不可欠であると強調している。ビットコインがその役割を果たすには、現状では課題が多いとの見解を示した。

また、国家規模での保有には、高度なカストディ（保管）ソリューションの開発が必要となる。資産の監査や取引に関する明確なプロトコルの確立も、技術的および物流的な大きなハードルだ。

サンパウロ大学の政治経済学者エレナ・シルバ博士は、この提案について分析している。

同氏は、デジタルナショナリズムの感情に訴える政治的な象徴性があるとしつつ、運用面の詳細は複雑であると指摘した。

サンパウロを拠点とする仮想通貨アナリストのマルコス・オリベイラ氏も、安全な準備金とするための要件を強調した。

比類のない保管ソリューションの開発が必要であり、民間活動の規制から国家による積極的な参加への飛躍的な変化となると述べた。

