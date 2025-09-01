バイビット、MNTのユースケース拡大向け新ロードマップ発表

Key Notes

バイビットとMantleが共同ロードマップMNT x Bybit 2.0を発表.

MNTが取引手数料割引や高利回りステーキングなど、Bybit全体で利用可能に.

ガバナンストークンから、決済や貯蓄機能を備えた多機能な実用資産へと進化.

暗号資産（仮想通貨）取引所のバイビットは8月31日、MantleのネイティブトークンであるMNTのユースケースを劇的に拡張するMantle × Bybit ロードマップを公開した。

この戦略的な提携により、MNTは単なるガバナンストークンから、取引・決済・資産運用にわたる多機能ユーティリティトークンへと変貌を遂げる。

同ロードマップは9月から段階的に展開され、機関投資家向けには最大8倍のレバレッジ機能と拡張された固定期間ローン条件を提供する。

多方面にわたるMNT統合戦略

Hold（保有）、Earn（収益）、Limited Offers（限定特典）の3つの柱で構成される今回の戦略では、MNTの活用範囲を大幅に拡張する。

8月末から開始される定期貯蓄商品では、HODLVerse、Launchpool、Megadropなどの新規トークン上場において、MNT保有者により高い配分を提供する。

さらに、柔軟な貯蓄商品、デュアルアセット商品、流動性マイニングにもMNTが組み込まれる。

9月末には地域別キャッシュバック促進策が導入され、10月にはMantleをテーマとした記念イベントも計画されている。

MNTを投機的な資産から、日常的な取引・決済・資産管理に組み込まれた実用的なトークンへと転換することを目指している。

実世界とWeb3の決済サポート、取引オプションの拡張、メンバーシップ特典との連携を通じて、Mantleの大規模採用という使命により近づけていく。

レイヤー2インフラ強化が背景

今回の提携の背景には、Mantleのレイヤー2インフラ強化への取り組みがある。

8月27日に完了したSkadi v1.3.1ネットワークアップグレードにより、ゼロ知識証明とEigenDAの統合が実現。

イーサリアム（ETH）と同等のセキュリティを保ちながら取引コストを90%削減した。

MNTトークンは現在1.17ドルで取引されており、時価総額は38億1700万ドルで新しい仮想通貨の32位に位置している。

今回のロードマップ実装により、Web2とWeb3を繋ぐブリッジとしての役割を強化し、デジタル資産、実世界のアプリケーション、機関投資家の採用を促進していく計画だ。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。