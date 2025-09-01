ハイパーリキッド、永久先物取引で日次66億ドルを突破

Key Notes

ハイパーリキッドは分散型永久先物市場の出来高の約80%を占め、市場を支配.

中央集権型取引所（CEX）に匹敵するUI、KYC不要、クロスチェーン対応が成長を牽引.

独自のデフレ型トークンモデルとエコシステムの拡大が、プラットフォームの価値を高めている.

ハイパーリキッドは8月31日、24時間の永久先物取引量が65億5800万ドルを記録し、分散型取引所（DEX）市場での圧倒的な地位を維持している。

DefiLlamaによると、7日間の取引量では880億9600万ドル、30日間では3803億4000万ドルを記録し、圧倒的な取引活動を示している。

全体のDEX永久先物市場は24時間で120億6400万ドルの取引量を記録し、30日間では6215億4800万ドルに達している。

独自ブロックチェーンで高性能実現

ハイパーリキッドの成功の背景には、独自開発したレイヤー1ブロックチェーンがある。

HyperBFTコンセンサスアルゴリズムにより、1秒未満の取引確定時間と毎秒数十万件のオーダー処理能力を実現している。

完全にオンチェーンのオーダーブック機能により、従来のDEXが抱えていた流動性や執行速度の問題を解決した。

同プラットフォームは本人確認（KYC）不要で利用でき、ガス手数料も無料となっている。

最大50倍のレバレッジ取引に対応し、100以上の新しい暗号資産（仮想通貨）での永久先物取引が可能だ。

これらの機能により、中央集権型取引所に匹敵するユーザー体験を分散型環境で提供している。

edgeXが2位に位置しているものの、その取引量はハイパーリキッドの約6分の1にとどまっている。

3位以下の競合プラットフォームとの差はさらに拡大しており、ハイパーリキッドの市場支配力の強さを物語っている。

HYPEトークンの買い戻し戦略

ハイパーリキッドの特徴的な経済モデルとして、プラットフォーム収益の97%をネイティブトークンHYPEの買い戻しに充当する仕組みがある。

この買い戻しプログラムにより、継続的な供給量削減が行われ、トークン価格の上昇圧力を生み出している。

現在のペースでは年間約13%の流通供給量が市場から回収される計算となり、デフレ型のトークノミクスを実現している。

アルトコインのHYPEの時価総額は約150億ドルに達し、暗号資産市場で上位に位置している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。