ビットコイン、380万ドル到達か｜キャシー・ウッド氏の予測が話題に

アーク・インベストのキャシー・ウッドCEOは最近、ビットコイン（BTC）が2030年までに380万ドルに達する可能性があると予測しました。

ウッド氏はこれまでにも、電気自動車大手のテスラやAI開発のパランティア・テクノロジーズなどへの早期の強気姿勢で知られています。

同氏の新たな予測は、現在のビットコイン価格から約30倍の上昇を意味しており、市場の注目を集めています。

ビットコインの今後の価格を押し上げる要因

従来、大手銀行やヘッジファンドなどの機関投資家は、規制の不確実性や実用性への疑問からビットコインへの関与に慎重でした。

デジタル資産は現在、ポートフォリオを多様化するための正当な選択肢として認識され始めています。

ウッド氏の調査によれば、機関投資家のポートフォリオからわずか1%から5%の資金が仮想通貨市場に流入するだけで、ビットコイン価格を押し上げる可能性があると指摘されています。

この流れを加速させているのが、現物ビットコインETFの導入です。

米国証券取引委員会（SEC）による現物ETFの承認は、仮想通貨が主要な資産クラスとして規制当局に受け入れられつつあることを示しています。

さらに、企業の財務戦略においてもビットコインの採用が進んでいます。

ストラテジーなどは、バランスシート上の現金や短期投資を補完するものとして、ビットコインを直接保有する動きを見せています。

デジタルゴールドとしての地位確立

ビットコインの普及は、企業だけでなく国家レベルでも検討されています。

一部の国では、複雑化する貿易交渉や地政学的リスクへの備えとして、戦略的にビットコインを準備資産とする動きが見られます。

これは、伝統的な法定通貨の価値変動に対するヘッジとなり得ると考えられています。

また、法定通貨と価値が連動するステーブルコインの普及も、間接的にビットコインに良い影響を与える可能性があります。

ステーブルコインが商取引で広く使われるようになれば、デジタル資産全体への心理的な受容が高まります。

その結果、DeFiへの参加者が増え、ビットコインをポートフォリオの中核に据える投資家が増加することが期待されます。

ウッド氏の予測の根幹にあるのは、ビットコインの供給量が2100万枚に固定されているという希少性です。

金の産出量のように変動する伝統的なコモディティとは対照的に、ビットコインの供給は設計上有限であり、定期的な半減期によってさらに希少性が高まります。

この特性からデジタルゴールドとも呼ばれ、インフレヘッジとしての役割が期待されています。

Bitcoin Hyperの登場と新たな可能性

ビットコイン自体の価値が再評価される一方で、その機能をさらに拡張し、新たな可能性を切り拓こうとするプロジェクトも登場しています。

その一つが、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして注目を集めるBitcoin Hyper（HYPER）です。

このプロジェクトは、ビットコインの堅牢なセキュリティを基盤としながら、取引速度の向上やスマートコントラクト機能を追加することを目指しています。

ビットコインを単なる価値の保存手段から、分散型アプリケーション（dApps）も展開可能な真のWeb3.0資産へと進化させることが期待されています。

現在進行中のプレセールでは、すでに1100万ドル以上を調達したと報じられており、市場からの高い関心がうかがえます。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシンを統合したレイヤー2ソリューションとして、コストを大幅に削減することが可能だとされています。

Bitcoin Hyperの買い方は、Best Walletアプリを通じて簡単に実行できます。

アナリストによるHYPERの価格予想では、2025年末までに0.32ドル、2030年末までに1.50ドルを突破する可能性があるとされています。

一部ではBitcoin Hyperは詐欺との警告も出されていますが、Coinsultによる専門機関のセキュリティ監査も完了するなど、信頼性は着実に高まっています。

ビットコインの未来を語る上で、Bitcoin Hyperのようなエコシステム拡張を目指すプロジェクトの動向からも、目が離せません。

