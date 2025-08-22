中国の投資会社によるイーサリアム売却、注目の関連銘柄とは

This content is provided by a sponsor

中国の投資会社であるLongling Capital（ロンリン・キャピタル）は19日、5000ETHを売却したことが報じられました。

この取引は、2156万米ドルに相当し、同社による大規模な戦略的売却の1つとして、記録されています。大口投資家によるETH売却が進む中、イーサリアム関連銘柄で注目されているのが、Maxi Dogeという新しいミームコインです。

大口投資家による相次ぐイーサリアム売却

オンチェーン分析プラットフォームを提供するLookonchain（ルックオンチェーン）によると、Longling Capital社は安値で買って高値で売るトレードを強みとしています。

過去2年で同社は、バイナンス取引所から12万3405ETHを、平均価格2349ドルで引き出し、7万800ETHを平均価格3502ドルで再入金、約2億4800万ドルを得ました。

これにより、推定で1億8400万ドル（約272億円）の利益を上げたと言われています。

Longling Capital社は、こういったイーサリアム戦略を2022年から続けており、売買のタイミングを捉えることで、利益を狙うアプローチを重要視しています。

また、世界最大の資産運用会社として知られるブラックロック社も先日、8720万ドル相当のETHを売却しており、イーサリアム 今後の値動きが注目されています。

注目集めるイーサリアム関連銘柄・Maxi Doge

ここ最近際立っているイーサリアム売却は、一部の投資家を不安にさせていますが、イーサリアムの流動性の高さから、市場を混乱させるほどではないと見られています。

多くのアナリストは、今回の動きを弱気相場の始まりではなく、あくまで利益確定の一環と分析しています。

そんな中で、次に急成長が期待できるイーサリアム関連銘柄として、Maxi Doge （MAXI）に注目が集まっています。この仮想通貨は、爆発的な成長ポテンシャルを持つと言われるミームコインで、長年トップを走るドージコイン（DOGE）にインスパイアされています。

MAXIは、ボディビルダーの柴犬をミームとしており、イーサリアムブロックチェーン上で発行されています。

ホワイトペーパーによると、同プロジェクトはマーケティングに力を入れて取り組んでおり、年利212%で高いステーキング報酬を提供するコミュニティ主導のアプローチを取っています。

また、レバレッジ1000倍を目標に、将来的にはレバレッジ取引・先物取引のプラットフォームを構築する計画もあります。

現在実施されているMAXIのプレセールには、140万ドル以上（約2億円）の資金が集まっており、一部の価格予想では100倍といった強気な上昇が期待されています。

次のドージコインを探す投資家たちは、ミームコインおすすめ銘柄として、MAXIの今後の動向を注視しています。

MAXIの買い方については、公式サイトで詳しく説明されているので、興味のある方は一度ご確認ください。

Maxi Dogeを見てみる

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。