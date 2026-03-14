仮想通貨取引所大手、コインベースとバイビット提携協議＝報道

Key Notes

コインベースがバイビットの少数株式を取得する方向で協議を進めている.

バイビットはコインベースの規制インフラを活用し、米国市場への適法な参入を目指す.

両社の提携は、仮想通貨業界におけるコンプライアンス重視の新たな潮流を示している.

暗号資産（仮想通貨）取引所大手のコインベースとバイビットは14日、提携に向けた協議を開始したと報じられた。

コインベースがバイビットの少数株式を取得する方向で話し合いが進んでいる。完全な買収ではなく、両社が経営の独立性を保ちながら協力関係を築く狙いがある。

株式取得を通じた戦略的提携

報道によると、バイビットの企業価値は約250億ドルと評価されている。この評価額は、ニューヨーク証券取引所の親会社が仮想通貨海外取引所のOKXを支援した際の基準と同等だ。

バイビットは世界第2位の規模を誇るオフショア取引所であり、膨大なユーザー基盤と高い取引高を有している。

コインベースにとって、この提携は自社の事業拡大戦略を後押しするものだ。バイビットが強みを持つアジア太平洋地域やデリバティブ取引市場への足がかりを得ることができる。

一方のバイビットにとっても、機関投資家からの承認を得て米国資本へアクセスする道が開ける。

ただし両社は現在、さまざまな協力の形を模索する初期段階にあり、公式な発表はまだ行われていない。また、実際の参入までには、段階的なサービスの展開や規制当局による審査を含め、数年を要する見込みだ。

米国市場への適法な参入を目指す

今回の協議の最大の目的は、バイビットが米国の厳しい規制を遵守した上で市場に参入することだ。

米国で仮想通貨事業を展開するには、州ごとのライセンス取得や連邦政府の監視など、複雑な手続きが必要となる。

単独での参入には数年単位の時間がかかることが多い。

コインベースはすでに米国内で強固な規制インフラと専門知識を構築している。バイビットはこの基盤を活用し、米国市場への参入プロセスを大幅に短縮する計画だ。

ドバイを拠点とするバイビットにとって、米国での適法な事業展開は重要な転換点となる。

仮想通貨業界では現在、直接的な競争よりも規制遵守と戦略的な協力を重視する傾向が強まっている。

今回の提携が実現すれば、他の海外取引所が米国市場を目指す際の新たなモデルケースとなる可能性がある。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。