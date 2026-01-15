コインチェック、仮想通貨の税務・損益計算支援でpafinに出資

Key Notes

コインチェックが自動損益計算サービス「クリプタクト」運営のpafinへ出資した.

仮想通貨の複雑な税務計算を支援し、ユーザーの利便性向上を図る狙いがある.

pafinへの取引所からの出資は、2023年のビットフライヤーに続き2例目となる.

暗号資産（仮想通貨）取引所大手のコインチェックは14日、仮想通貨の自動損益計算サービス「Cryptact（クリプタクト）」を運営する株式会社pafinへの出資を明かした。

同社の開示によると、今回の出資額は非公開とされている。pafinへの国内取引所からの出資は、2023年10月に資本業務提携を締結したビットフライヤーホールディングスに続き2例目となる。

仮想通貨業界の課題解決に向けた戦略的投資

今回の出資の背景には、日本国内における仮想通貨取引の税務計算の複雑さがある。

仮想通貨による利益は原則として雑所得に区分され、総合課税の対象となるため、取引ごとの詳細な損益計算が求められる。

投資家が適切に納税を行うには、仮想通貨の税金の仕組みを正しく理解することが不可欠だ。

コインチェックは、こうした計算業務が他の金融商品と比較して煩雑であることが、業界全体の課題であると指摘している。

自動損益計算ツールの普及を後押しすることで、ユーザーがより簡単かつ正確に確定申告を行える環境作りを目指す。

近年は仮想通貨の税制改正への期待も高まっており、関連インフラの整備は一層重要性を増している。

複数の取引所や仮想通貨ウォレットのサービスを利用するユーザーにとって、信頼性の高い損益計算サービスは不可欠なインフラとなりつつある。

pafinの事業展開と今後の展望

2018年1月に設立されたpafinは、金融とテクノロジーの専門家によって運営されている。

同社はクリプタクトのほか、ブロックチェーン上の取引を可視化する「defitact（ディファイタクト）」などを提供している。

ディファイタクトでは、DeFiプロトコルやウォレット、NFT（非代替性トークン）の状況を効率的に管理することが可能だ。pafinは、これらのサービスを通じてグローバルなWeb3インフラの構築を目指している。

今回のコインチェックによる出資は、取引所がユーザー体験の向上やコンプライアンス対応を目的に、周辺サービスを支援する業界トレンドを反映した動きといえる。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。