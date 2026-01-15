ソラナモバイル、SKRトークンのエアドロップ割当確認を開始

ソラナモバイルは14日、Web3スマートフォンSeeker所有者を対象としたSKRトークンの割り当て確認機能を開始した。

ユーザーは、Seekerの独自ウォレット「Seed Vault Wallet」内のアクティビティ追跡セクションを通じて、自身の資格やティアレベル、SKRトークン数を確認できる。

今回の配布では、シビル攻撃対策を実施した上で5つのティアが設定された。

最上位の「Sovereign」には75万SKR、「Luminary」には12万5000SKRが割り当てられる。これに「Vanguard」の4万SKR、「Prospector」の1万SKR、「Scout」の5000SKRが続く。

これらのティアは、Seekerデバイスの使用頻度やソラナdAppストアの利用状況に基づいて決定された。

評価基準と対象デバイス

評価には、第1シーズン中のオンチェーン活動やデバイスの日常的な利用が含まれる。特に、マップや通話、写真撮影といった実生活での機能利用が重視された。

また、dAppへの接続時に「Seed Vault Wallet」を使用することが重要な要件となった。VPNの使用はプライバシー保護の観点から許容されており、追跡設定が有効であれば活動への影響はない。

今回の配布対象は第2世代のSeekerスマートフォン所有者に限定されている。初代Sagaのユーザーは、仮想通貨エアドロップの対象からは除外された。

トークンの請求プロセス

It’s almost time, Seekers. The SKR allocation checker is now live in your Seed Vault Wallet. Go find what you seek 🧵 pic.twitter.com/aDPq27PwTY — Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) January 14, 2026

トークンの請求プロセスは、2026年1月21日の午前11時（日本時間）に開始される予定だ。

請求はSeed Vault Walletを通じて行われ、開始から90日間有効となる。

今回のエアドロップでは、総供給量の約20％にあたる約20億SKRが配布される。具体的には、条件を満たした10万908人のユーザーに18億2000万SKRが割り当てられた。

また、dAppストア向けにアプリを作成した188人の開発者にも、合計1億4100万SKRが配布される。

請求時にはトランザクション手数料として約0.02SOLが必要となる。

SKRトークンは、ソラナモバイルの分散型スタックにおける中核的な役割を担う。保有者はトークンを「ガーディアン」に委任することで、ネットワークの保護や報酬の獲得が可能だ。

同社はセキュリティに関して、公式Twitterアカウントからのリンクのみを信頼するよう警告。正当な請求プロセスではウォレットの署名のみが必要で、リカバリーフレーズの入力は求められない。

