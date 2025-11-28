1800万ドル調達の仮想通貨プレセール｜BESTがKuCoinに上場

This content is provided by a sponsor

Best Walletの独自トークンであるBESTは28日、実施していた暗号資産（仮想通貨）のプレセールを終了させました。

同プレセールには、1800万ドル（約28億円）を超える資金が集まり、世界9番目の取引規模を誇るMEXC取引所で、プレマーケット取引が先行して行われていました。

そして今回、世界第7位の仮想通貨取引所と言われるKuCoinでの取り扱いが決定し、28日午後11時から取引が開始されています。

KuCoin上場でさらなる需要拡大が期待されるBEST

CoinGeckoのデータによると、KuCoinのスポット取引高は、過去24時間だけでも37億ドルに達しており、200カ国以上に4100万人を超えるユーザーを擁しています。

セーシェル共和国に拠点を置く同社は、2017年に設立され、1000種類以上の仮想通貨の取引ペアを取り扱っています。

このように大規模で実績のあるKuCoinへの上場は、BESTトークンにとって重要なターニングポイントとなっており、他の主要取引所でも取り扱いが開始される可能性が高いことを示唆しています。

また、同取引所で過去に上場した銘柄で、30〜100%の高騰を記録した事例もあり、BESTトークンの需要拡大に期待が高まっています。

仮想通貨プレセールで多くの支持を獲得したBESTの実用性

仮想通貨プレセールで投資家から多くの支持を獲得したBESTトークンは、保有者に様々な特典を付与しており、その実用性が高く評価されています。

例えば、BEST保有者は低い取引手数料や、マルチチェーンの利便性を享受できるようになります。

手数料に関しては、立ち上げが予定されているデリバティブ取引所でも、トークン保有者は手数料の大幅割引が提供される見込みです。

開発チームは、ガス代不要の取引を導入する計画も立てており、ユーザーはBESTを使用することで、スムーズかつ低コストに取引を行えるようになります。

また、開発チームは既存の決済システムとの統合も重要視しており、BEST保有者を対象としたデビットカード、Bestカードが導入される予定で、先行アクセス機会が用意されています。

このカード機能によって、従来の法定通貨決済に加え、仮想通貨ウォレットから直接支払いができるようになります。

Bestカードでは、BESTトークン保有者向けに業界最安水準の手数料設定が行われる他、利用を促進するための報酬システムも組み込まれています。

業界をリードするBest Walletのセキュリティと効率性

すでに50万人以上のユーザーを持つBest Walletは、モバイルアプリ1つで利用できる使いやすさだけでなく、高度なセキュリティ機能も高く評価されています。

同ウォレットは、秘密鍵をユーザーが管理する自己管理型を特徴としていますが、その秘密鍵はFireblocks社のMPC-CMP技術によって、複数のパーツに分けて暗号化された状態で保管されています。

このようにして、ユーザーのウォレットの資金を狙ったハッキングを回避し、不正アクセスに対する強い耐性を大幅に向上させています。

また、生体認証や2要素認証（2FA）といった基本的な保護機能や、悪意のある活動を事前に特定してブロックする高度な不正防止システムも導入しています。

機能面では、マルチチェーン対応が注目されており、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）などに対応済み、今後さらに多くのブロックチェーンが追加される予定です。

MetaMaskなどの競合他社は、EVM（イーサリアム仮想マシン）対応に留まることが多いため、Best Walletのマルチチェーン機能は、大きな強みとなっています。

さらにBest Walletは、30以上のクロスチェーンブリッジと、330以上のDEXを統合しており、低コストでスピーディーな取引環境を確保しています。

BESTトークンは、Best Walletのモバイルアプリ（Google PlayもしくはApple App Store）を通じて、直接購入することが可能です。

あるいは、KuCoinに登録して口座に入金し、購入手続きを完了させることもできます。

すでにKuCoinアカウントを持っている場合は、BESTトークンのローンチを記念したエアドロップキャンペーンにも参加可能です。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。