ドージコイン、65%下落も26年飛躍へ｜犬系ミームコインも波乗り

犬系ミームコインの元祖であるドージコイン（DOGE）が、激動の2025年を経て2026年の飛躍に向けた準備を進めています。

今年は政府効率化省（DOGE）との名称共有でイーロン・マスク氏との関連が注目を集め、時価総額は一時9兆円超に到達しました。

しかし12月15日時点で年初来約65%下落し、過去最高値の更新には至りませんでした。

政治的混乱に翻弄されながらも、ドージコイン財団は企業採用を促進する新組織「House of Doge」を設立。

開発者たちはプロジェクトの飛躍に向けた基盤が整ったと自信を見せています。

政府効率化省との関連がもたらした光と影

トランプ政権は2024年後半、イーロン・マスク氏を新設の政府効率化省（DOGE）の顔として起用しました。

同省の目標は政府支出の徹底的な削減でしたが、同じ名称を持つドージコインは政治的騒動の中心に置かれることとなります。

トランプ大統領の就任直後、マスク氏率いる同省に対し連邦諮問委員会法違反の疑いで訴訟が提起されました。

その翌日、政府効率化省の公式ウェブサイトにドージコインのロゴが表示されるという事態が発生。

この影響でドージコイン価格は急騰し、時価総額は580億ドルに達しました。

しかしロゴはすぐに削除され、サイトは支出削減の追跡ページへと変更。

ミームコイン価格も急落する結果となりました。

同省の活動は医療従事者の削減や対外援助のカットなどで批判を浴び、一般市民はドージコインと政治的活動を混同するようになりました。

企業採用が鍵を握る2026年

2025年は企業がデジタル資産を財務戦略の一環として保有する動きが市場の主要テーマとなりました。

ミームコインを対象としたETFへの関心も高まり、ドージコインもその渦中にありました。

1月にはREX SharesがドージコインETFの申請を行いましたが、当初4月と予想された承認は実現していません。

その後、ドージコイン財団は企業取引を通じた採用促進のため新組織「House of Doge」を設立。

企業採用が鍵を握る中、着実に基盤を固めつつあります。

開発者たちはプロジェクトが2026年に向けて飛躍する準備ができていると考えています。

政治的混乱による一時的な注目ではなく、実需に基づいた持続的な成長を目指す姿勢です。

先行販売で436万ドル調達、犬系ミームコインも波乗り

ドージコインが成熟し価格の安定性と引き換えに爆発的な上昇力を失いつつある中、投資家の視線はより初期段階にあるプロジェクトへと移り始めています。

犬をテーマにしたミームコインは依然として市場の約4割を占める支配的なセクターであり、ドージコインの復活に乗じて新たな勢力も台頭しています。

その筆頭として注目を集めているのがMaxi Doge（MAXI）です。

現在仮想通貨プレセール段階にあるこのプロジェクトは、すでに436万ドル以上の資金調達に成功しており、初期投資家からの関心の高さがうかがえます。

Maxi Dogeは単なるジョーク通貨にとどまりません。

デリバティブ取引プラットフォームとの提携を見据えた「MAXI Fund」の設立や、70%を超える高いステーキング年利（APY）を提供するなど、実利的な側面も強化しています。

スマートコントラクトはCoinsultおよびSOLIDProofによる監査を受けており、安全性への配慮もなされています。

アナリストの一部は現在のプレセール価格からの大幅な上昇を予測しており、かつてのドージコインのような急成長を期待する層が流入しています。

ドージコインが2026年に向けて復活の狼煙を上げる中、Maxi Dogeのような次世代の犬系ミームコインも同じ波に乗ろうとしています。

