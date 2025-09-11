ドージコイン、ETF承認間近で0.43ドル視野に｜関連銘柄も波乗り

This content is provided by a sponsor

ドージコイン（DOGE）は、ETF承認への期待とクジラ投資家の大量購入を背景に、大幅な価格上昇の可能性が高まっています。

ブルームバーグの、エリック・バルチュナスETFアナリストは10日、Rex-Osprey DOGE ETFが9月12日の金曜日にもデビューする見込みだと明らかにしました。

同氏は「これは米国で初めて、ユーティリティや目的を持たないものを組み入れたETFになる」とコメントしており、ミームコイン初のETFとして歴史的な意味を持つことになります。

承認確率92％という予測市場の数値が示すように、投資家の期待は非常に高い状況となっています。

ETF承認、クジラ買い増しでドージコイン 今後は上昇期待

Rex-Osprey DOGE ETFは、REXシェアーズとオスプレイファンズが共同で申請したもので、従来の承認プロセスを回避することで迅速な上場を実現する予定です。

このETF承認への期待により、ドージコインは過去1週間で約13％上昇し、現在0.24ドル付近で取引されています。

重要な抵抗線である0.242ドルを突破すれば、ドージコインは今後0.43ドルも視野に入るとの見方が広がっています。

さらに注目すべきは大口投資家の動向です。

Santimentの分析では、8月25日以降、100万から1000万DOGEを保有するクジラ投資家が積極的に保有量を増やしていることが判明しました。

これらの大口投資家が保有する総量は現在、供給量の7.23％にあたる109.1億DOGEに達し、保有量4年最高の水準を記録しています。

関連銘柄も波乗り、次世代ミームコインMAXIが急成長

ドージコインの成功により、関連銘柄も波乗りする形で注目を集めています。

その代表格が1000倍レバレッジで取引する筋肉質なドージをコンセプトとするMaxi Doge（MAXI）です。

ホワイトペーパーによると、高リスク・高リターンのトレーディング文化を体現し、ドージコインの進化版として位置づけられています。

プレセール開始から短期間で200万ドル近くを調達する人気ぶりを見せており、関連銘柄としての波乗り効果が明確に現れています。

MAXIの買い方については、公式ウェブサイトを通じてBest WalletやMetaMaskなどのウォレットを接続し、ETH、USDT、USDC、BNBで購入できます。

現在のプレセール価格は0.0002565ドルで、50段階の価格上昇構造により最終的に0.0002745ドルまで段階的に上昇する仕組みです。

798％という高いステーキング報酬も早期参加者にとって魅力的な要素となっており、ドージコインETF承認の余波を受けて関連銘柄への資金流入が加速しています。

MAXIは今後、Uniswapでの上場が予定されており、一部のアナリストは2025年末までに0.0012ドルという目標価格を設定しています。

ドージコインETFの承認が現実味を帯びる中、本体だけでなく関連銘柄も波乗りする形で、ミームコイン市場全体に新たな資金流入の波が押し寄せる可能性が高まっています。

