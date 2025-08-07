ドージコインに強気な見通し、新しい仮想通貨にも期待感

This content is provided by a sponsor

ドージコイン（DOGE）は今週始め、週足チャートで重要なテクニカルレベルに達しました。市場アナリストは、DOGEの今後に強気な見方を示しています。

Cantonese Catという匿名トレーダーは、今後の成長を期待して、ドージコインを買い増したことを伝えています。

DOGEに注目が集まる中、関連する暗号資産（仮想通貨）として注目を集めているのが、柴犬をテーマとしたMaxi Doge（MAXI）です。本記事では、ドージコインのテクニカル分析と合わせて、Maxi Dogeの特徴をご紹介します。

専門家によるドージコインのテクニカル分析

3日時点での週足チャートを元にしたテクニカル分析（DOGE/USD）によると、ドージコインの価格は、強気相場のサポートバンドとして知られる0.19025ドルから0.20703ドルの範囲内に、引き戻されています。

この週足チャートでは、始値0.24076ドル、高値0.24860ドル、安値0.18855ドル、終値0.19945ドルを記録し、週の終わりを数時間後に控えて約17.15%の下落となっていました。

この下落は、2週間にわたる急騰が売り手によって押し戻された後に発生しました。技術的には、このチャート形成はサポートバンド以外に2つの要素を浮き彫りにしています。

1つ目は、週足の安値を結んだ下降トレンドラインで、価格は7月16日にこのラインを上抜け、現在は上側からこのラインを超えて、0.2144ドルを記録、さらなる上昇が期待されています。

2つ目は、そのトレンドラインと強気相場サポートバンドの合流点で、トレーダーがブレイクアウトの成否を判断するために注目しています。

一部の専門家は、現在の価格レベルがサポートラインとして機能し続ければ、強気派を中心に、需要が拡大する可能性があると指摘しています。

仮想通貨市場には、DOGEに続こうと数多くの新しい仮想通貨が立ち上げられていますが、ドージコインを超えるミームコイン銘柄はこれまでに出てしていません。

柴犬をミームとした新しい仮想通貨、Maxi Doge

ドージコインの今後に強気な予測がされる中、柴犬をミームとした新しい仮想通貨に注目が集まっています。

Maxi Doge（MAXI）は、プロジェクト名にもあるように、ドージコインからインスピレーションを得て立ち上げられた関連銘柄で、ドージの精神を継承しつつも、エネルギッシュな世界観を強調しています。

従来の可愛らしい柴犬ミームとは異なり、日々ジムでトレーニングに励む筋肉質な柴犬をミームとし、レバレッジ1000倍を最大目標に掲げています。

ホワイトペーパーによると、Maxi Dogeは将来的に先物取引プラットフォームを構築する計画もあり、実用性に乏しいドージコインとの差別化を図っています。

実施中のMAXIプレセールでは、開始早々に35万ドル以上を集めるなど、力強いスタートを切りました。本稿執筆時点では、44万ドル（約6400万円）を超える資金を集めています。

同プロジェクトは、プレセール段階から最大584%という高い利回りで、ステーキング報酬を提供しており、コミュニティ重視の姿勢を強調しています。

現在の価格は0.000251ドルとなっており、投資家による強気なMAXI価格予測では、0.011254ドルまで上昇する可能性が指摘されています。

Maxi Dogeは、成長ポテンシャルに富んだ銘柄として、多くの市場関係者がその動向を注視しています。このようなプロジェクトは、爆発的な価格上昇を期待できる草コインとしても魅力的であり、多くの投資家が今後の動向を注視しています。

