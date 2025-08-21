8月末までに仕込みたいミームコイン4銘柄｜ドージコインと関連銘柄が急浮上

This content is provided by a sponsor

8月も後半に差し掛かり、暗号資産（仮想通貨）市場では次の上昇局面に向けた準備が整いつつあります。

特にドージコイン（DOGE）を中心としたミーム市場に注目が集まっており、過去270％超の成長を記録した銘柄もあることから、爆益期待の声が高まっています。

トランプ政権による規制緩和の恩恵を受け、8月末までに仕込んでおきたい有望なアルトコイン4銘柄をご紹介します。

王道のドージコインから国際送金分野で実用性の高いXRPとXLM、そして新世代ミームコインまで、それぞれ異なる魅力を持つ銘柄に焦点を当てていきます。

ドージコイン：ミーム市場の王者

ドージコインは現在0.21ドル前後で推移していますが、市場全体のセンチメント改善により8月末に向けて上昇トレンドが期待されています。

過去のチャートパターンを分析すると、2017年と2021年の大相場前と同様の値動きを示しており、大きなブレイクアウトの可能性が高まっています。

ドージコインの今後については、1ドル到達が現実的な目標として議論されており、8月末までのポジション構築が重要な局面となりそうです。

イーロン・マスク氏の継続的な支持も相まって、ミーム市場全体を牽引する存在として期待されています。

リップル：機関投資家の本命

リップル（XRP）は国際送金分野における最有力候補として、8月末までに必ず検討すべき銘柄です。

米証券取引委員会（SEC）との法的争いに一定の決着がついたことで、投資環境が大幅に改善されました。

サンタンデール銀行やSBIホールディングスなど世界的な金融機関との実用的なパートナーシップが評価され、年内には2ドルを超える可能性があると予想されています。

2024年には283％を超える成長を記録しており、機関投資家からの資金流入が加速している状況です。

規制緩和の追い風を受けて、8月末までの投資タイミングとしては非常に魅力的な選択肢となっています。

ステラ：個人向け送金の新星

ステラ（XLM）は現在0.40ドル前後で取引されており、XRPと比較して割安感があることから8月末の仕込み対象として注目されています。

ステラの強みは非営利組織として運営されており、金融包摂の理念に基づいて発展途上国での普及を目指している点です。

処理速度は1000TPSを誇り、手数料は0.00001XLMと極めて低コストとなっています。

2025年のロードマップでは、単なる決済ネットワークから包括的な金融プラットフォームへの転換を目指しており、DeFiエコシステムでのTVL15億ドル達成を掲げています。

2025年には1ドル突破が期待されており、XRPと並んで国際送金市場の重要なプレイヤーとして成長が見込まれています。

Maxi Doge：ドージコインの今後と合わせて急浮上

8月末までの仕込み対象として最も注目すべきなのが、Maxi Doge（MAXI）です。

ホワイトペーパーによると、1000倍レバレッジで取引を行う筋肉質な柴犬をコンセプトに、従来のミームコインに新たな価値を加えています。

現在プレセール価格0.0002525ドルで購入可能であり、既に133万ドル以上の資金調達に成功しています。

最大の魅力は700％を超える年利のステーキングシステムで、早期投資家には継続的な報酬が提供されます。

MAXIの買い方は公式サイトから直接購入でき、イーサリアム（ETH）やテザー（USDT）での決済に対応しています。

プレセールは50段階に分かれており、段階が進むにつれて価格が上昇する仕組みです。

MAXIの価格予想では、2025年の取引所上場後に0.003ドル程度まで上昇し、ビットコインの強気相場に連動すれば2026年には0.011ドルに達する可能性があります。

これは初期投資家にとって40倍以上のリターンを意味し、8月末までの投資対象として非常に魅力的な選択肢となっています。

トレーディング文化とフィットネス文化を融合させた独自のコンセプトは、既存のミームコインとは一線を画しており、コミュニティ主導の成長モデルが確立されています。

8月末という絶好のタイミングで、次世代ミームコインの可能性を秘めたMAXIへの投資を検討する価値は十分にあると言えます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。