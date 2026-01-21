ドージコイン財団企業、決済アプリSuch開発｜DOGE活用拡大

Key Notes

House of Dogeが決済アプリ「Such」の開発を発表.

個人や店舗がDOGE決済を導入できる機能などを搭載予定.

発表直後の市場価格は上昇せず約4%の下落を記録.

ドージコイン財団の公式企業部門であるHouse of Dogeは20日、ナスダック上場のBrag House Holdingsと共同で、モバイルアプリSuchを開発すると明かした。

このアプリは、2026年前半の公開を予定している。ドージコイン（DOGE）の実用性を大幅に拡大し、シームレスな決済エコシステムを構築することが目的だ。

開発はオーストラリアのメルボルンに拠点を置く20名のチームが担当。House of DogeのCTO兼ドージコイン財団の理事を務めるティモシー・ステビング氏が指揮を執っている。

3つの機能を搭載予定

同社は、Suchを単なる暗号資産（仮想通貨）ウォレットではなく、包括的なソリューションとして位置づけている。

ドージコインを投機的な資産から、日常的に利用可能な「真の通貨」へと変革することを目指す。

アプリには主に3つの機能が搭載される予定だ。

ユーザーフレンドリーな自己管理型ウォレット、資金の動きを可視化するリアルタイム取引フィード、そして事業者向けツールだ。

特に「Hustles」と呼ばれる事業者向け機能は、個人や中小企業がサービスを登録し、ドージコイン決済を容易に導入できるようにする。

ステビング氏は、誰もが副業を始められる環境を作りたいと述べている。

市場の反応と今後の展望

ドージコインの価格は、過去24時間で約4％下落している。

ドージコインはミームコインでも常に上位に位置しており、その価格動向は注目を集めている。

市場では、即時性のない実用化のニュースに対する「疲れ」や、加盟店普及への懐疑的な見方が影響したとの指摘がある。

一方で、ナスダック上場企業との提携はプロジェクトに信頼性をもたらす重要な要素だ。

Brag Houseはゲームプラットフォームを手掛けており、ゲームと決済の統合も期待される。

現在、公式サイトでクローズドベータ版の待機リストが公開されている。同社はこのインフラ整備が、ドージコインの長期的な普及と経済圏の確立に直結すると強調している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。