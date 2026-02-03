ドージコイン反発も重い展開、ミームコイン市場で次の焦点は？

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）のドージコイン（DOGE）は2日、米ドルに対して0.10ドルのゾーンを上回る回復局面に入りました。

価格は0.095ドルの安値圏から反発し、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）を上回る一時的な強さを見せています。

しかし、上昇の勢いは限定的です。ドージコインは現在、0.1065ドル付近の抵抗線に直面しており、さらなる上昇には苦戦しています。

価格は100時間単純移動平均線を下回って推移しており、弱気なトレンドラインの突破を試みたものの、売り圧力は依然として強い状況です。

ドージコインの上昇条件とミームコイン市場の動向

ドージコインが再び上昇基調に乗るためには、いくつかの重要な壁を突破する必要があります。

当面の抵抗線は0.1060ドル付近で、強気派にとっての最初の主要な関門は0.1065ドルとされています。この水準での攻防が、今後の短期トレンドを左右するとみられます。

もし価格が上昇を続け、0.1120ドルの抵抗線を明確に上回ることができれば、市場のムードは好転する可能性があります。

その場合、0.1185ドルへの上昇が視野に入り、さらに0.120ドル、0.1250ドルを目指す展開も想定されます。

こうしたドージコインの動向は、ミームコイン全体の市場センチメントにも影響を与えるため、投資家は注視する必要があります。

下落リスクと主要サポート

一方で、0.1065ドルの壁を突破できない場合、ドージコインは再び下落トレンドに入る可能性があります。

直近のサポートは0.10ドル付近にあり、ここを割り込むと次は0.0980ドル付近が意識されます。

最も重要なサポートラインは0.0950ドルです。この水準を明確に下回ると、売り圧力が一段と強まり、短期的には0.0880ドル、場合によっては0.0850ドルまで下落する可能性も否定できません。

テクニカル指標も警戒が必要な状態です。1時間足のMACDは弱気ゾーンで勢いを増しており、RSI（相対力指数）も50を下回っています。

市場参加者は、主要なサポートとレジスタンスのどちらに価格が動くかを、慎重に見極める局面といえるでしょう。

新たなミームコインの台頭とMaxi Doge



ドージコインが重要な価格帯で攻防を続ける中、仮想通貨市場では次なる成長銘柄を模索する動きも活発化しています。

特に、同じ犬をモチーフにしたミームコイン分野では、独自のブランディングと実用性を兼ね備えた「Maxi Doge（MAXI）」が注目を集めています。

Maxi Dogeは筋肉質の柴犬というユニークなマスコットを掲げ、フィットネス文化とミーム文化を融合させた新しい仮想通貨プロジェクトです。

「最大の利益（Max Gains）」を追求するというコンセプトのもと、単なるジョーク通貨にとどまらないエコシステムの構築を目指しています。

現在進行中のプレセールでは、開始直後から資金調達が進んでおり、市場の関心の高さがうかがえます。

このプロジェクトは、SolidProofやCoinsultによるセキュリティ監査を完了しており、スマートコントラクトの安全性が確認されています。

また、トークンのステーキングによって高い年利回り（APY）を得られる仕組みも用意されています。さらに、Best Walletとの公式パートナーシップにより、購入や管理の利便性も高められています。

将来的には、高倍率のレバレッジ取引を提供するプラットフォームとの統合も計画されており、ハイリスク・ハイリターン志向のトレーダー層への訴求力も強いとされています。

ドージコインが築いてきたミームコイン市場の基盤の上で、Maxi Dogeは新たな主役候補として存在感を高めているといえるでしょう。

Maxi Dogeを見てみる next

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。