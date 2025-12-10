ドージコイン関連DOGIが1320％の急騰｜次に来る柴犬銘柄とは

This content is provided by a sponsor

柴犬関連コインであるdogi（DOGI）は9日、24時間で1320%という急騰を記録し、注目を集めました。

時価総額の低いミームコインの成功に多くの投資家が関心を示しており、次に成長が期待できる柴犬銘柄を模索しています。

そこで100〜1000倍の高騰が予想されているのが、ドージコイン（DOGE）と筋トレ文化を融合した新星、Maxi Doge（MAXI）です。

DOGIが示した柴犬ミームの強さ

9日のミームコイン市場は、前日8日から1.6%上昇して緩やかな反発を見せ、特に犬をテーマにした銘柄が2.7%と市場の動きを牽引しました。

中でも際立った動きを見せたのがDOGIで、柴犬ミームの強さを示しました。

FRB（連邦準備制度理事会）による利下げに関する予測を考慮して、投資家たちが慎重に行動する中、DOGIはドージコインの価格を超える好調なパフォーマンスを見せ、関心を集めました。

DOGIは、ドージコインブロックチェーンで初めてとなるDRC-20トークンとして、自らを売り込んでいます。DOGEのコードベースは、ライトコインに由来しています。

dogiは、昨年のミームコインブームでも、時価総額で4100万ドルに到達する急成長を記録しましたが、その後価格が低迷し、今年は第2・第3四半期にかけて下落が進み、4月以降伸び悩んでいました。

しかしながら、10月頃にトレンドが転換してボラティリティが戻り、今回のDOGIミームコイン爆上げにより、DOGIは時価総額を一時2500万ドルまで回復させました。

DOGIの急成長に、ミームコインの投資家たちは再び柴犬銘柄に期待を寄せており、ランダムな動きでポジションが突然4倍になるような、成長ポテンシャルの高い銘柄を探しています。

次に急成長が期待される柴犬ミームコイン、Maxi Doge

今回のDOGIの急騰に続く急成長が期待されている柴犬ミームコインが、Maxi Dogeです。

このプロジェクトは、初期のドージコイン時代から続いてきた投機的なミームコイン文化をリスペクトしながら、レバレッジ1000倍を最大の目標に掲げています。

ドージコインは先日、ミームコイン史上初となる現物ETFとして取引が開始され、金融市場での需要拡大が期待されています。

カルダノ（ADA）の創設者、チャールズ・ホスキンソン氏も、イーロン・マスク氏に、X（旧Twitter）の決済通貨としてドージコインを提案しています。

このように、DOGEが幅広い市場で需要を増加させる中、Maxi Dogeはドージコインが失ってしまった真の魅力を取り戻そうとしています。

それは、DOGIのような小規模な銘柄が、短期間で価格を高騰させるというミームコインのスリルのようなものです。

Maxi Dogeはそういったミームコインの力強い文化を、ボディビルダー風の柴犬で表現しており、他の量産型ミームコインとの差別化を図っています。

また、このキャラクターは制度化が進むドージコインと比較して、投資家がより応援しやすい犬系トークンを作るという全体的な構想に基づいています。

さらにMaxi Dogeのチームは、知名度の最大化を図るため、プレセール資金の65%をマーケティングに直接割り当てています。

エコシステムの基軸通貨であるMAXIは、まだプレセール中でありながら、すでに430万ドル（約6億7000万円）を超える資金を調達しています。

Maxi Dogeのスマートコントラクトは、Coinsult社とSOLIDProof社の監査を受けており、コードの安全性についても問題がないことが証明されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。