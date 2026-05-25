イーサリアム財団が新たな文書を公開、管理者の役割を明確に

Key Notes

イーサリアム財団は新たな使命文書を公開し、自らの役割を再定義した.

財団はイーサリアムの支配者ではなく、最初の管理者であると明言した.

エコシステムの成熟に伴い、財団の役割を中核的な特性の維持に絞り込んだ.

イーサリアム財団は13日、組織の新たな使命をまとめた文書を公開した。

財団の役割を「管理者」と再定義

同財団が発表した文書によると、組織の存在意義はイーサリアム（ETH）が本来の約束を守るのを助けることにある。

財団は自らをイーサリアムの「最初の管理者」と位置づけており、親や支配者、あるいは最終的な権威ではないと明言した。

イーサリアムのヴィタリック・ブテリン共同創設者も、財団は中心的な存在ではなく、明確な使命を持つ小さなノードの一つにすぎないとの見解を示している。

財団の中核的な責任は、ユーザーの自己主権と4つの基本原則を守ることだ。この原則は、検閲耐性、オープンソース、プライバシー、セキュリティで構成されている。

財団は、自らが最も得意とすることに焦点を当てるべきだと主張している。

また、イーサリアムのエコシステムは財団の枠を超えて大きく広がっている。現在では、多くの人々やプロジェクト、コミュニティが管理者としてネットワークを支えている。

仮想通貨としてのETHは最も価値のある資産だが、資産としての側面をサポートする作業の一部は財団の範囲外だという。

これらの役割は、エコシステム内の他の組織が担うべきだとしている。

エコシステムの成熟と外部環境の変化

今回の役割の再定義は、イーサリアムの成熟とエコシステムの拡大が主な要因だ。システムが成長するにつれて、組織の境界を明確にする必要性が高まっている。

財団は、エコシステムが単一のグループを超えて拡大した現在、文化が暗黙のルールのままではいられず、明文化される必要があると説明している。

さらに、外部環境の変化もこの方針に大きな影響を与えている。現代社会では、検査や離脱が困難なシステムへの依存が強まっている。

政治的な対立が世界的に激化し、AIを介した環境も急速に普及しつつある。

財団はこうした複雑な状況に対応するため、自らの役割を意図的に絞り込んでいる。

財団は広範なエコシステムを構築する機能よりも、イーサリアムの中核的な特性を維持することを優先する方針だ。イーサリアム自体は財団よりもはるかに大きな存在となっている。

財団が本来の役割に専念することで、ネットワークは特定のグループに依存することなく、分散型のシステムとしてさらに発展していくことが期待される。

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