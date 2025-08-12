イーサリアム今後を率いるZoraが1500%高騰、注目の新興銘柄は

This content is provided by a sponsor

分散型ソーシャルネットワークを提供するZoraは11日、24時間で43%上昇し、0.1372ドルに達しました。

この高騰は、ここ数週間の力強い値動きに続くもので、過去1ヶ月では1566%もの価格上昇を記録しています。イーサリアム関連トークンとしても注目されるZoraの成功は、TOKEN6900のような新興銘柄の成長も後押ししています。

Zora：イーサリアム 今後を牽引するクリエイターエコノミー

Zoraは、イーサリアムのレイヤー2ネットワークとしてOP Stackを用いて構築された、コンテンツ作成プラットフォームです。

このプロジェクトでは、アーティストやミュージシャンが自身の作品をプラットフォーム上で共有することで、インセンティブとしてトークンが付与される仕組みを採用しています。

2025年4月23日にローンチされ、供給量の10%が初期ユーザー向けに、仮想通貨エアドロップとして配布されました。

今年4月、 コインベースのレイヤー2であるBase（ベース）の公式アカウントが、Zoraを通じて自動的に取引可能なトークンとしてコンテンツを投稿しました。

その後取引が殺到し、時価総額は1690万ドルに達しましたが、2時間で92%暴落し、130万ドルになりました。さらにその1週間後、Zoraの開発チームがエアドロップを発表したため、一部ではこの騒動と意図的にタイミングを合わせたのではないかという指摘もありました。

7月中旬に、ZoraがBaseアプリに追加されたことで、個人投資家がアクセスしやすい環境となり、トークンの需要を上昇させました。ユーザーは、アプリを離れることなく、Zoraプラットフォーム経由で独自のトークンを作成できるため、ソラナを基盤とするPump.funのような大手プラットフォームが競合となっています。

このように、Zoraはイーサリアム今後を牽引するクリエイターエコノミーとして、多くの投資家から注目されています。

Zora高騰の背景にある要因

今回のZora価格急騰に関して、開発チームから大きな発表はありませんでした。しかし、オンチェーンデータでは、8月10日の日曜日にトークン生成アクティビティが急増していることが確認されています。

オンチェーン分析サイトDuneによると、この日だけで2万1000人のクリエイターが、4万7000件の新規トークンを発行しています。これは7月31日以来の最高水準です。

また、大手暗号資産（仮想通貨）取引所であるバイナンスが、先月末に最大50倍のレバレッジでZORA/USDTの無期限先物取引ペアを上場させたことからも、恩恵を受けていると考えられています。

このような動きが、市場の関心をさらに高め、取引を活発化させた可能性があると分析できるでしょう。

TOKEN6900：イーサリアム系で注目の新興ミームコイン

Zoraのような実用派プロジェクトが注目を集める中、イーサリアム系の新興ミームコインにも注目が集まっています。

ここ最近開始されたプロジェクトの中でも、特に異彩を放っているのが、実用性ゼロを特徴とするTOKEN6900（T6900）です。

このプロジェクトは、機能やサービスは搭載せず、Zoraのような実用性はありませんが、その正直さと透明性が逆に投資家を魅了しており、今後の急成長が期待されています。

TOKEN6900は、同じくイーサリアム基盤のSPX6900から派生したミームコインで、24時間値動きを追っていては「脳腐れ」になるという皮肉的なメッセージを強調しています。

また、最大34%の年利で、ステーキング報酬が提供されており、その将来性に期待する声も高まっています。

現在行われているT6900のプレセールでは、すでに193万ドル（約2億円）を超える資金を集めており、投資家の間で様々な価格予測が行われています。

TOKEN6900の買い方については、公式サイトで詳しく説明されています。プロジェクトの詳細や今後の計画に関しては、開発チームが発行しているライトペーパーで紹介されています。

