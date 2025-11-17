イーサリアム長期保有者の売却加速｜2021年2月以来の最高水準に

Key Notes

イーサリアムの3〜10年間の長期保有者が、2021年2月以来の最高水準で売却を加速させている.

背景には、ETFからの資金流出、米国の金融政策、ネットワーク活動の低下など複数の要因がある.

ビットコインと比較して、イーサリアムは取引資産としての性質が強く、保有者の資産移動が活発化.

オンチェーン分析プラットフォームのグラスノードは14日、イーサリアム（ETH）の長期保有者が8月下旬以降、売却を加速させていると報告した。

グラスノードのレポートによると、3年から10年間イーサリアムを保有するベテラン投資家による売りが、2021年2月以来の最高水準に達している。

90日単純移動平均で、1日あたり平均4万5000 ETH以上、現在の価格で約1億4000万ドル相当が売られている計算だ。

この動きはイーサリアムの価格下落と連動している。イーサリアムは木曜日の高値3565ドルから金曜日の安値3060ドルまで14%急落し、前週の上昇分を全て失った。

イーサリアムを取り巻く市場環境の変化

長期保有者の売り圧力の背景には複数の要因が存在する。

10月下旬以降、米国の現物イーサリアムETFから14億ドル以上の純流出が観測され、価格への下押し圧力となっている。

また、米連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派的な姿勢により、12月の利下げ期待が後退し、暗号資産（仮想通貨）市場全体が軟調に推移している。

トークンターミナルのデータでは、月間アクティブアドレス数が9月の900万超から820万に減少し、取引手数料も過去1ヶ月で42%減の2700万ドルに落ち込んだ。

このようなネットワーク活動の低下は、スマートコントラクトやDeFi、NFT取引を動かす、デジタルオイルとしてのイーサリアム需要の減少を示唆している。

ビットコインとの対照的な動き

グラスノードの分析によると、ビットコイン（BTC）とイーサリアムの保有者行動の根本的な違いを浮き彫りにした。

ビットコインの供給量の約61%は1年以上動かされておらず、デジタルゴールドとしての貯蓄資産の役割を果たしている。

一方、イーサリアムは取引手数料の支払いやステーキング、分散型アプリケーションの担保として常に利用されるデジタルオイルの性質が強い。

今回の売りは、イーサリアムにとって重要な時期に発生している。2025年12月3日に予定されているFusakaアップグレードでは、スケーラビリティ向上や手数料削減が目指される。

現在の売り圧力にもかかわらず、イーサリアムの供給量の約25%はステーキング契約やETF商品にロックされており、実用性と価値保存の両面を兼ね備えていることを示している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。