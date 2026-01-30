金・銀高騰の次は仮想通貨へ資金流入か｜犬系プレセールなど浮上

This content is provided by a sponsor

米調査会社ファンドストラット・グローバル・アドバイザーズのトム・リー共同創設者は27日、金や銀の価格急騰が仮想通貨を含むリスク資産全体にとって追い風になるとの見解を示しました。

金価格が史上初めて5000ドルを突破する中、同氏は貴金属市場で見られるFOMOが、次の暗号資産（仮想通貨）市場への資金循環を準備していると分析しています。

金・銀の急騰と「FOMO」の連鎖

金価格は1月27日、史上初めて1オンス5100ドルを突破し、過去最高値を更新しました。

CNBCの報道によれば、地政学的緊張の高まりや世界的な財政リスクを背景に、投資家が安全資産へ資金を移しています。

銀も同様に急騰しており、1オンス110ドル前後で推移し、年初来で既に55%以上の上昇を記録しています。

ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）といった主要仮想通貨は、この貴金属ラリーの陰で相対的に低迷しています。

リー氏はこの状況について、流動性の引き締めとレバレッジ解消が進んでおり、仮想通貨価格を支える現金やレバレッジが不足していると指摘しました。

これは一時的な現象であり、貴金属の放物線的な価格上昇が最終的にデジタル資産や仮想通貨プレセールの資金流入や促す条件を作り出すと見ています。

機関投資家の動向が示す「次の波」

リー氏は2026年の市場見通しの中で、機関投資家のポジションにも言及しました。

顧客である機関投資家は現時点でそれほど強気なポジションを取っておらず、市場心理が変化すれば本格的な参入の余地が大きく残されているといいます。

また、中央銀行が7月以降、金の最大の純購入者となっている点も注目に値します。

ゴールドマン・サックスの推計では、中央銀行による金購入は月間約60トンに達しており、2022年以前の平均17トンを大きく上回っています。

こうした大規模な機関投資家レベルでの動きは、一般の市場参加者が認識する前に起きており、市場サイクルの重要な局面であることを示唆しています。

仮想通貨プレセールで450万ドル突破、Maxi Dogeが浮上

マクロ経済の追い風と市場サイクルの転換点は、主要銘柄だけでなく、より投機的な側面を持つミームコイン市場にも新たな活気をもたらしつつあります。

その中で注目を集めているのがMaxi Doge（MAXI）です。

イーサリアムチェーン上に構築され、ドージコイン（DOGE）一強になりつつある犬系コイン市場に一石を投じようとしています。

単なるコミュニティ主導のトークンにとどまらず、将来的にデリバティブ取引プラットフォームと連携。

高レバレッジ取引を可能にするエコシステムの構築を目指している点が特徴です。

現在進行中のプレセールで注目されるこのプロジェクトは、既に約450万ドルを調達しています。

開発チームはトークン供給量の25%をパートナーシップ構築のための基金に割り当てており、プレセール段階からステーキング機能を提供しています。

リー氏が予測するように、貴金属からデジタル資産への資金循環が本格化すれば、こうした明確な差別化要素を持つプロジェクトが次のおすすめ銘柄として浮上する可能性があります。

プレセールはQ1 2026に終了予定で、詳細はMaxi Doge公式サイトで確認できます。

