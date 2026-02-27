イーサリアムが2029年までの新ロードマップ草案を公開｜ブテリン氏も支持

イーサリアム（ETH）の共同創設者であるヴィタリック・ブテリン氏は25日、2029年までの開発計画を示す新たなロードマップへの支持を表明した。

処理速度と安全性を高める5つの目標

イーサリアム財団は、「Strawmap（ストローマップ）」と呼ばれる長期的な戦略文書を公開した。

この文書は公式な計画ではないものの、暗号資産（仮想通貨）イーサリアム（ETH）の基盤技術が今後どのように発展すべきかを示している。

A very important document. Let's walk through this one "goal" at a time. We'll start with fast slots and fast finality. I expect that we'll reduce slot time in an incremental fashion, eg. I like the "sqrt(2) at a time" formula (12 -> 8 -> 6 -> 4 -> 3 -> 2, though the last two… https://t.co/ni9wIF2BgJ — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 25, 2026

ブテリン氏はこの草案を非常に重要な文書であると評価した。新たなロードマップは、仮想通貨イーサリアムの進化を牽引する5つの主要な目標を掲げている。

具体的には、取引の確定時間を現在の16分から数秒へと大幅に短縮することや、メインネットワークの処理能力を毎秒約10,000件に引き上げることなどが含まれる。

さらに、量子コンピューターの脅威に備えた新しい暗号技術の導入も計画されている。

これまでの開発方針では、処理の負担を主にレイヤー2ネットワークに委ねる傾向があった。

しかし、今回の計画ではメインネットワーク自体を強化する方針へと転換している。レイヤー2ネットワークはより専門的な役割を担い、毎秒約1,000万件の処理能力を目指すという。

ロードマップでは、2029年までに約半年ごとのペースで計7回のネットワーク分岐（フォーク）を実施する予定だ。

ブテリン氏は、システムの一部が段階的に置き換えられることで、予期せぬ脅威が現れた際にもネットワークが動き続けると強調した。

イーサリアム財団は現在、開発者やコミュニティからの意見を積極的に求めている。

このロードマップは、今後の議論を通じてさらに洗練されていく見通しだ。このような技術的な進歩は、基盤となるブロックチェーンの信頼性をさらに高めるだろう。

