100万人利用HashPort、ウォレットでDeFi利回り提供｜BTCなど

Key Notes

HashPort WalletがKilnのインフラと統合し、ウォレット内で直接利回り運用が可能になった.

Aave v3を利用し、USDCとcbBTCの2種類のレンディング戦略を提供する.

外部プラットフォームへの資金移動が不要になり、DeFi参加のハードルが大幅に下がる.

HashPort Walletは24日、Kilnのインフラと統合し、オンチェーンでの利回り運用機能の提供を開始した。

BTCやUSDC利回りを提供

HashPort Walletは、日本国内で100万人以上のユーザーを抱えるノンカストディアルウォレットだ。元々は大阪・関西万博のデジタルウォレットとして開発された。

万博期間中には累計約100万ダウンロードを記録し、590万回以上の取引を処理した実績を持つ。

今回の新機能は、ステーキングサービスを提供するKilnのインフラを活用。Kilnは2025年時点で、主要ブロックチェーン全体で180億ドルの委任資産を達成した企業だ。

ユーザーは外部のプラットフォームに資金を移動することなく、ウォレット内で直接資産を預け入れることが可能だ。

リアルタイムでリターンを確認できるため、管理の手間が大幅に省ける。運用には、複数のブロックチェーンで300億ドル以上の預かり資産を持つDeFiのAave v3プロトコルを採用している。

安定したリターンを見込むBaseネットワーク上のUSDCレンディングと、ビットコイン（BTC）に連動するcbBTCレンディングの2つの戦略を提供する。

初心者のDeFi参加ハードルを下げる

日本国内では低金利環境が続いており、暗号資産（仮想通貨）の普及が進む一方で、ユーザーの運用選択肢は限られていた。

従来の利回り運用は、外部プラットフォームでの煩雑な管理や個別のポジション監視が必要だった。これが一般ユーザーが分散型金融（DeFi）に参加する際の大きな障壁となっていた。

HashPort Walletは現在、イーサリアム（ETH）やアプトス（APT）、ポリゴン（POL）、Baseなど複数のブロックチェーンに対応している。

今回の統合は、一般の仮想通貨ユーザーがDeFiの利回りに直接アクセスするための心理的、技術的なハードルを下げることを目指している。

複雑な操作を省くことで、初心者が安全に運用を始められる環境が整った。ユーザーが単なる資産の保有から、積極的な資産管理へと移行する動きを加速させる可能性がある。

この機能は、日本におけるリテール向けの分散型金融サービスの実用化として、最も先進的な事例の一つとして注目を集めている。

