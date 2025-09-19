ビットコイン安定の今、注目のイーサリアム関連銘柄3選

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）全体の時価総額は19日、約4.17兆ドル台で推移しています。

米FRBによる利下げ決定後、仮想通貨市場は堅調に推移しており、ビットコイン（BTC）は現在11万7000ドル前後で安定しており、市場心理は改善しています。

こうした中、投資家の関心はイーサリアム（ETH）や、そのエコシステムを拡張するアルトコインにも向かっています。

本記事では、イーサリアム関連銘柄の中から、柴犬コイン（SHIB）とアービトラム（ARB）、ミームコインおすすめPEPENODEについて解説します。

柴犬コインの動向とイーサリアムの今後

柴犬コインの価格は、現在0.000013ドル台で推移しており、市場全体の動向と連動しつつも底堅さを見せています。

この背景には、エコシステムの継続的な発展があります。

イーサリウムのレイヤー2ネットワークであるシバリウムは、取引の高速化と手数料削減を実現し、柴犬コインのユースケースを拡大させる基盤として稼働を続けています。

また、定期的なトークン焼却も続いており、直近でも高いバーンレートが観測されるなど、供給量を減らし希少性を高める取り組みがコミュニティの期待を支えています。

これらの動きは、柴犬コインが単なるミームコインから実用性を持つプロジェクトへと進化していることを示しています。

イーサリアム今後のエコシステム拡大において、シバリウムのようなレイヤー2の役割はますます重要になります。

注目アルトコイン、アービトラムの現状

注目のアルトコイン、アービトラムは、イーサリアムの処理速度とコスト問題を解決する代表的なレイヤー2スケーリングソリューションです。

オプティミスティック・ロールアップという技術により、イーサリアム本体のネットワークに負荷をかけることなく、高速で安価な取引を実現します。

現在の価格は約0.515ドルで推移しており、直近1週間では下落傾向にあるなど短期的な調整局面を迎えています。

しかし、依然として時価総額ランキングで59位につけ、市場での確固たる地位を築いています。

アービトラムは、主要取引所への上場を通じて多くのトレーダーがアクセス可能となり、その認知度を高めてきました。

イーサリアムエコシステムの成長に不可欠な存在として、アナリストはその力強い中長期的な成長ポテンシャルを注視しています。

新たなミームコイン おすすめPEPENODEの可能性

このように実用性を伴うプロジェクトが注目を集める一方で、ミームコインの楽しさと実用性を融合させた新しいタイプのトークンも登場し始めています。

その中でも特に注目されているのが、イーサリアムブロックチェーン上で開発されたPEPENODE（PEPENODE）です。

ミームコインおすすめ銘柄のPEPENODEは、マイニングして稼ぐという独自のコンセプトを持つプロジェクトです。

ホワイトペーパーによると、ユーザーは仮想的なマイニングを通じて報酬を得ることができます。

現在進行中のプレセールでは、すでに125万ドル以上を調達しており、現在のプレセール価格は0.001066ドルとなっています。

一部のアナリストは、PEPENODEの価格予想について、2025年末に0.0110ドル、2030年には0.0245ドル前後まで上昇すると見込んでいます。

PEPENODEの購入は公式サイトから可能です。

また、消費されたトークンの約70%が焼却される仕組みも導入されており、将来的な価値の上昇にも繋がる可能性があります。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。