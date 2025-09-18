ソラナの今後に強気の兆候｜24億円集めた関連銘柄とは

This content is provided by a sponsor

ソラナ（SOL）は過去1週間で、8％を超える上昇率を記録しており、一部のアナリストは強気の見通しを立てています。

そんな中、ソラナの技術を活用したビットコインレイヤー2を開発するBitcoin Hyper（HYPER）が、プレセールで大規模な資金調達に成功し、注目を浴びています。

アナリストによるソラナ今後の価格分析

一部アナリストによると、SOLは現在力強い強気相場を形成しており、ソラナ今後の見通しは明るいと評価されています。

SOLは、5日・10日・20日の移動平均線を上回っており、買い手が市場の方向性を支配している様子がうかがえます。

また、現在のサポートラインは237.5ドル辺りに、レジスタンスラインは245ドル付近に位置しており、これらのレベルが今後の市場の方向性を占う上で重要とされています。

本稿執筆時点では、246.21ドルと、このレジスタンスラインを上抜けているため、強気の勢いが強化される可能性が高まっています。

さらに、RSIの上昇や、MACDの強気のクロスオーバーも、強気なセンチメントを後押ししており、買い手が市場にとどまる限り、ソラナは上昇を維持すると考えられています。

ソラナの技術を活用したBitcoin Hyper、24億円調達に成功

このように、アルトコイン市場でソラナが注目を集める一方で、その技術を活用した新しいプロジェクトも次々と登場しており、エコシステム全体の拡大が期待されています。

中でも最近、ユニークなアプローチで市場の関心を集めているのが、Bitcoin Hyperという新しい仮想通貨です。

ホワイトペーパーによると、同プロジェクトは、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして、ソラナの仮想マシン（SVM）を統合し、ビットコイン上でのスマートコントラクトや、DeFi活用を促進しています。

ユーザーは、保有しているBTCを、ビットコインのレイヤー1と独自レイヤー2を結ぶブリッジにロックすると、瞬時にラップドBTCを受け取ることができます。また、ラップドBTCをバーンするだけで、ロックが解除されます。

このラップドBTCは、従来のビットコインが苦手としていたdApp・NFT・DeFi・ゲームなどの分野でスムーズに利用することが可能です。

また、エコシステムの基軸通貨として機能するHYPERは、現在プレセールの段階にあり、すでに1660万ドル（約24億円）もの資金が集まっています。

Bitcoin Hyperは、ビットコインの堅牢性と、ソラナの高速処理能力を組み合わせた革新的なコンセプトが、初期投資家の関心を集めており、今後のBTCインフラに大きく貢献することが期待されています。

アルトコインシーズンが囁かれる中、ソラナのような主要銘柄だけでなく、こうした新しい技術的挑戦を行うプロジェクトの動向に注目が集まっています。

Bitcoin Hyperのコミュニティ内では、100倍・1000倍などの強気な価格予想も行われています。

HYPERの買い方は、公式サイトのトップページで詳細が説明されています。

Bitcoin Hyperを見てみる

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。