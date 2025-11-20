専門家がビットコインの底打ち指摘｜BTC関連銘柄に1000倍予測も

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）は19日、一時8万8000ドル台にまで下落し、今後の値動きを懸念する声が相次ぎました。

しかしながら、スタンダードチャータード銀行のデジタル資産リサーチ責任者であるジェフリー・ケンドリック氏は、ビットコインの底打ちシグナルに着目しており、BTCはまもなく上昇に向かうと予想しています。

また、ビットコインの回復とともに、急成長が期待されているのが、関連銘柄であるBitcoin Hyper（HYPER）です。

この暗号資産（仮想通貨）は、実施中のプレセールで大規模な資金調達に成功しており、クジラと呼ばれる大口投資家からの関心も集めています。

ビットコインに底打ちの兆候、アナリストは反転を注視

スタンダードチャータード銀行のケンドリック氏は、ビットコインの売り圧力が弱まっている可能性を指摘しました。

同氏は、これまでに2回確認されている30％規模の調整局面と、値動きが似ている点について触れ、今回もその傾向が繰り返されると見ています。

特に注目されているのが、主要な評価指標とセンチメント指標で、これらは過去のデータで底打ちとされてきた水準まで下がっています。

例えば、ストラテジー社の修正NAVがあげられます。これは、同社の上場株式の価値と、保有するビットコインの価値を比較する指標で、この指標は数ヶ月ぶりに均衡水準まで下落しています。

これは、株価とビットコインの価値がほぼ一致することを示しており、投資家の楽観的な見方が、完全に解消されたことを意味します。

また、オンチェーンデータも同様の傾向を示しており、短期保有者の売りが減速し、伝統的な底打ちパターンの兆候が現れています。

これらの状況を踏まえて、ケンドリック氏は年末にかけて、ビットコインの高騰を予測しています。

別のアナリストであるTop Gainer Todayも、ビットコイン今後の値動きについて、遅くても2026年の第1四半期あたりまでに、20万ドルに到達する可能性を指摘しています。

ビットコインの今後を支える新しい仮想通貨、Bitcoin Hyper

ビットコインの反発に期待が高まる中、関連銘柄として成長が期待されているのが、Bitcoin Hyperという新しい仮想通貨です。

この仮想通貨は、ビットコインの独自レイヤー2ネットワークを開発しており、これまで価値の保存手段として利用されてきたBTCを、実用的な資産として拡張させることを目標にしています。

このレイヤー2には、ソラナ（SOL）のSVM（仮想マシン）が導入されているため、高速・低コストな取引が実行可能。

また、独自レイヤー2は、Bitcoin Hyperのカノニカルブリッジを通じて、ビットコインのベースレイヤーと繋がっているため、ユーザーがBTCをロックすると、同等のラップドBTCが付与されます。

これにより、SVMを活用したアプリ間で、資産を流動的に移動できるようになります。決済は常にビットコインに戻るため、ソラナの高度な取引処理能力と、ビットコインの安全性高いセキュリティを統合した環境が構築されるのです。

さらに、アプリ開発者は使い慣れたソラナのツールを、Bitcoin Hyperで利用できる点も大きなメリット。

これによって、DeFiやWeb3ゲーム、RWA、NFTなど、幅広い領域で、ビットコインチェーンが使用される可能性があります。

Bitcoin Hyperがビットコインの成長を後押しすれば、レイヤー2の基礎となるHYPERトークンも今後、需要増加が見込まれるでしょう。

ビットコイン関連銘柄、HYPERは1000倍成長という予測も

HYPERは、レイヤー2における取引手数料の支払いに使用される他、ネットワークのステーキング通貨としても機能します。

また、Bitcoin Hyperの今後を左右する重要な決定事項に、投票して意見を表明できるガバナンストークンとしての役割も果たします。

現在HYPERは、期間限定のプレセールで先行販売されていますが、投資家からすでに2810万ドル（約44億3000万円）を超える資金を調達することに成功しています。

同プレセールでは、10月に83万3000ドル（約1億3000万円）相当の購入が、今月初旬には50万ドル（約7800万円）相当の購入が確認されており、クジラによる大規模な購入が続いています。

こういった状況を背景に、一部アナリストは、HYPERが今後数週間以内にローンチされると仮定した場合、2025年には0.0583ドルに達すると予測しています。

これは、現在のプレセール価格（0.013305ドル）から約300%の増加に相当します。

また、人気インフルエンサーのCrypto Blockspot氏は、HYPERトークンが1000倍仮想通貨となる可能性を指摘しており、BTCの実用性との強い関連性が、大規模な価格上昇を起こすとしています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。