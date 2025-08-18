専門家はビットコインの480万ドル超えを予測、今注目の関連銘柄とは

This content is provided by a sponsor

サトシ・アクション・エデュケーションは8月15日、最新の研究結果を公表し、ビットコイン（BTC）が2036年4月までに、481万ドルを超える確率が、75%に達すると伝えました。

同研究は、経済学者であるマレー・A・ラッド氏主導で行われ、ビットコインの供給上限と、機関投資家からの需要が、長期的にどのような影響を与えるのか調査するために、新しい確率モデルを採用しています。

また、ビットコインへの関心が再び高まる中で、次に急成長する関連銘柄として注目されているのが、Bitcoin Hyperという新しいミームコインです。

専門家によるビットコインの価格予測

サトシ・アクション・エデュケーションによる研究では、ビットコインの中央値価格が、655万ドルから696万ドルと予測されています。

また、25%の確率で1022万ドル、5%の確率で1476万ドルを記録する可能性についても、指摘されています。特に、流通する供給量が200万BTCを下回る極端なシナリオでは、1％の確率で5000万ドルに到達する可能性があるとも言われています。

ビットコインの供給量は、最大で2100万枚で固定されています。

しかし、長期的な保有を計画している投資家が増加傾向にあることや、DeFi分野での活動、レイヤー2の普及などの影響によって、すでに300万～400万BTCが流通から失われていると分析されています。

需要面では、現物ビットコインETFが承認されたことによる機関投資家の参入増加や、企業の財務資産としての組み入れ、さらには政府系ファンドの関心が継続的な上昇圧力を生むと分析されています。

また、米国やEU、UAEなどで、仮想通貨に対する前向きな規制導入が進んでおり、ビットコインがマクロ的なヘッジ資産として認知されつつある点も、注目しておきたいところです。

さらに、2028年、2032年、2036年に予定されるビットコイン半減期によって、新規供給は減少を続けるという見方もあり、供給不足と需要拡大が価格上昇を加速させる構造が描かれています。

ビットコイン 今後の展望と政策的課題

ラッド氏は、ビットコイン今後の展望について、価格上昇の可能性と、市場構造の課題が同時に存在すると指摘しました。

特に、ビットコインの大口保有者が、市場の15.4%を支配している現状は、供給ショック時の変動幅を拡大させるリスクがあると言われています。

そのため同氏は、カストディリスクの管理や、国際的な資本フロー規制の整備が課題になると伝えています。今回の研究では、規制環境に大きな変更がなく、ビットコインのプロトコルが維持されることが、前提条件とされています。

過去には、2021年におけるピーク時のビットコイン価格を、±8%以内で予測した実績もあり、ラッド氏の研究手法は高く評価され、信頼されています。

同研究はまた、需要が供給の制約を上回ることで、指数関数的な成長が前倒しで起きる可能性が残ると指摘しており、ビットコインの今後を占う重要な資料として扱われています。

ビットコイン関連の有望銘柄、Bitcoin Hyper

こうしたビットコインの強気な価格予測を背景に、関連銘柄として次に急成長が予測されているのが、Bitcoin Hyper（HYPER）です。

同プロジェクトは、ビットコインのレイヤー2ソリューションを提供しており、BTCのスケーラビリティ問題を解決するために立ち上げられました。

ホワイトペーパーによると、SVMと呼ばれるソラナの仮想マシンと、ゼロ知識証明を導入したロールアップ技術を組み合わせることで、ビットコイン上での高速・低コストトランザクションの実行を実現しています。

Bitcoin Hyperが注目されているのは、その技術力だけでなく、市場における関心の高まりも要因としてあげられています。

本稿執筆時点で、HYPERのプレセールは、1000万ドル（14億円）以上の資金調達に成功しており、クジラと呼ばれる大口投資家による15万ドル以上の購入も確認されるなど、市場での需要を拡大しています。

さらに、ステーキング参加者には、現在105%の年利で報酬が提供されており、長期保有意欲を高める仕組みが整備されています。

HYPERが描く未来のレイヤー2エコシステム

HYPERは、セキュリティ面でも業界大手のSolidProofや、Coinsultによる監査を完了しており、信頼性と安全性の確保にも注力しています。

また、DeFiやNFT市場との統合、さらにはミームコインの発行プラットフォーム化といったユースケースが拡大する見通しもあります。

レイヤー2をメイン機能としたBitcoin Hyperの各種機能によって、これまで価値の保存手段として扱われていたビットコインは、使えるWeb3通貨へと進化を遂げる日が来るかもしれません。

一部専門家によるHYPERの価格予想によると、2025年末までに0.32ドルへと到達し、現在のプレセール価格から2500%以上の上昇を遂げるという分析がされています。

このような数字は、投資家心理を大きく刺激しており、ビットコインの成長に連動した新たな投資先としてHYPERが注目される理由となっています。

Bitcoin Hyperは、ビットコインレイヤー2時代の旗手として、存在感を増しており、ビットコイン市場と補完しあう形でエコシステムを拡大する可能性が高いと見られています。

HYPERの買い方については、公式サイトで詳細が説明されています。

Bitcoin Hyperの公式サイトを見てみる

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。