金融庁、フィンテック会議開催｜AI×ブロックチェーンがテーマ

金融庁と日本経済新聞社は3日、フィンテックカンファレンス「FIN/SUM NEXT — AI×ブロックチェーンが創る新金融エコシステム」を開幕した。

3日から6日までの4日間にわたり、東京・丸の内エリアの複数会場で開催される。丸ビルホールやマルキューブなどが主要な会場として使用されてている。

冒頭では、高市早苗総理によるメッセージが代読された。同氏は、今年の「AI×ブロックチェーンが創る 新金融エコシステム」というテーマに言及。インターネットやスマートフォンの登場が金融サービスを進化させてきたように、AIとブロックチェーンも金融を大きく変革し得る技術だとの認識を示した。

AIとブロックチェーンが創る新金融エコシステム

今回のテーマは、AIと暗号資産（仮想通貨）の基盤技術であるブロックチェーンに焦点を当てている。

ブロックチェーンなどの技術は、インターネットやスマートフォンに匹敵する金融の変革力を持つと位置づけられている。今後10年の金融の進化を多角的に議論し、業界の課題に対する前向きな解決策を提示することを目指す。

特に、ビットコイン（BTC）などの代表的な仮想通貨が果たす役割についても深く掘り下げられる予定だ。

同イベントは、2月24日から3月6日まで開催されている「Japan Fintech Week 2026」の一環として行われている。

日本のフィンテックの魅力を世界に発信し、新たなビジネス機会を創出する戦略的な役割を担っている。国内外から多くの注目を集める一大イベントとなっている。

高市首相らが挨拶

会場では、講演やシンポジウム、ラウンドテーブルなど多彩なプログラムが用意されている。国内外の専門家をはじめ、革新的な取り組みを進める企業リーダーやスタートアップの創業者、政策担当者らが参加している。

多様な視点から次世代の金融サービスに関する活発な意見交換が行われている。

参加チケットは、設立10年以内のスタートアップ企業向けに7,000円で提供されている。また、学生や研究者、公務員は無料で入場することが可能だ。幅広い層の参加を促すことで、業界全体の活性化を図る狙いがある。

次世代を担う若手人材の育成にも貢献することが期待されている。

最終日となる6日には、投資家とのネットワーキングを目的としたアフターパーティーの開催が予定されている。スタートアップ企業と投資家が直接交流できる場を提供し、新たなプロジェクトの創出や事業拡大を後押しする。

仮想通貨やブロックチェーン技術を活用した新興企業にとって、自社のビジョンをアピールする重要な機会となる。

