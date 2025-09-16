米ヘリオス、ソラナ財務戦略で5億ドル調達｜株価169%急騰

Key Notes

ヘリオス・メディカル・テクノロジーズが医療技術事業からソラナを中心としたデジタル資産トレジャリー企業へ転換.

パンテラ・キャピタル主導で5億ドル以上を調達し、SOLを準備資産としてステーキングやDeFiで収益を目指す.

同社株は200%以上急騰し、企業の仮想通貨導入への関心を示した.

医療技術企業ヘリウス・メディカル・テクノロジーズが15日、ソラナ（SOL）を中心としたデジタル資産財務戦略への転換を目的とした私募増資で5億ドル超を調達すると公表した。

パンテラ・キャピタルとサマー・キャピタルが主導するこの資金調達により、同社株価は時間外取引で169%急騰した。

この戦略転換により、ヘリウスはソラナトークンを主要準備資産とするデジタル資産財務企業へと変貌を遂げる。

追加で発行される新株予約権が全額行使されれば、総調達額は12億5000万ドルに達する可能性がある。

パンテラ主導の投資ラウンドと市場の反応

今回の私募増資には、パンテラ・キャピタルとサマー・キャピタルのほか、アニモカ・ブランズ、ファルコンX、ハッシュキー・キャピタルなど10以上の機関投資家が参加した。

普通株式は6.881ドル、3年間有効の新株予約権は10.134ドルで価格設定された。

ヘリウスは調達資金を用いて公開市場でソラナトークンを購入し、同社の主要準備資産として位置付ける。

この戦略は年率約7%のステーキング報酬を活用し、DeFiでの貸付機会などを通じて収益創出を図る。

発表を受けて同社株価は200%以上急騰し、一時24ドル超まで上昇。

これは投資家のデジタル資産財務戦略に対する強い期待を反映している。

ソラナ財務戦略の競争激化とブロックチェーン採用

ヘリウスの動きは、企業の新しい仮想通貨（暗号資産）戦略における最新の波の一翼を担っている。

同社と同時期にフォワード・インダストリーズも16億5000万ドル規模のアルトコイン財務戦略を発表しており、機関投資家による需要の高まりを示している。

新たな経営陣には、サマー・キャピタル創設者のジョセフ・チー氏が取締役兼会長に就任。

パンテラ・キャピタルのコスモ・ジャン氏が取締役会オブザーバー、ダン・モアヘッド氏が戦略アドバイザーとして参画し、ソラナ財務戦略を指揮する。

ソラナは毎秒3500件以上の取引処理能力と日平均370万のアクティブウォレットを誇り、今年23億件超の取引実績を記録している。

ヘリウスは今後12から24カ月でソラナ保有量の大幅拡大を計画しており、ETF販売やその他実証済み戦略を含む最高水準の資本市場プログラムを導入する予定だ。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。