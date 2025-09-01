9月第1週の仮想通貨ニュース｜Googleクラウドの独自ブロックチェーン開発など

2025年9月第1週の暗号資産（仮想通貨）市場は、Googleクラウドの独自レイヤー1発表、ビットコイン（BTC）大口投資家によるイーサリアム（ETH）購入、イーサリアムの新たなロードマップ発表などが起こった。

仮想通貨市場の規模は、過去7日間で1.4%下落。恐怖と強欲指数は、40を下回り「恐怖」を示している。

本記事では、そのような2025年9月第1週に起こった仮想通貨ニュースを特集する。

グーグル・クラウド、金融機関向けブロックチェーンGCUL公開

グーグル・クラウドが金融機関向けL1ブロックチェーンGCULを公開。国際決済の効率化を目指し、Pythonベースのスマートコントラクトを採用。CMEテストで取引コスト30%削減。イーサリアムなど市場全体の信頼性向上に影響。

ビットコイン大口投資家、11億ドル相当のイーサリアム購入か

ビットコインの大口投資家がHyperliquid経由で11億ドル相当のイーサリアムを購入。前週の25億ドル購入と合わせ、2週間で36億ドルをBTCからETHへシフト。保有BTCは46800枚超。市場の注目を集め、資金移動の透明性が確保されている。

イーサリアム財団、ユーザー体験向上に向けた新戦略を公開

イーサリアム財団がユーザー体験向上のロードマップを発表。2026年第1四半期を目標に、レイヤー2間の相互運用性を強化。EILとOIFを導入し、取引を単一チェーンのように体感可能に。ウォレットやアプリの体験向上を目指す。

ギャラクシー・デジタルら、1470億円のソラナ準備資産設立か

ギャラクシー・デジタルら3社が10億ドル規模のソラナ準備資産設立を計画。上場企業買収で実現し、ソラナ財団が支持。既存準備資産を上回る規模で、供給量減少による価格上昇が予想される。機関投資家の関心高まる。

米商務省、LINKと提携｜経済データ指標をブロックチェーンへ

米商務省がチェーンリンクと提携し、GDPなど経済データをブロックチェーン上で公開。10のネットワークで利用可能。DeFiや自動取引への活用が期待され、LINKは5%上昇。政府のブロックチェーン採用の第一歩と位置づけられる。

ヘイズ氏、複数アルトコインの高騰予測｜ENA、ETHFI、HYPE

BitMEXのアーサー・ヘイズ元CEOが、2028年までにENAが51倍、ETHFIが34倍、HYPEが126倍に成長と予測。金融緩和、規制進展、ステーブルコイン拡大が要因。機関投資家主導の強気市場が市場変革を牽引する。HYPE価格は先週、50ドルを突破し最高値を更新している。

トランプメディア、Crypto.comと64億ドル規模の新会社を設立

トランプメディアがCrypto.comと提携し、64億ドル規模のCRO専門会社を設立。CROトークン取得やTruth Socialへのウォレット統合を計画。CRO価格は25%急騰。仮想通貨の企業財務戦略の新たなトレンドとして注目。

