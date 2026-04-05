JPX総研、仮想通貨保有企業のTOPIX追加を見送り

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JPX総研は、総資産の50%超を仮想通貨で保有する企業のTOPIX新規追加を見送る方針を示した.

この措置は指数の安定性維持を目的としており、既存の構成銘柄には適用されない.

海外の主要指数プロバイダーの動向と整合性を図り、10月からの適用を目指している.

日本取引所グループ傘下のJPX総研は3日、暗号資産（仮想通貨）を主たる資産とする企業の株価指数への新規追加を当面見送る方針を示した。

TOPIXの安定性維持に向けた新方針

JPX総研が公表した「特別注意銘柄等の取扱いについて」と題する文書によると、総資産の50%超を仮想通貨で保有する企業が対象となる。

この措置は、東証株価指数（TOPIX）の機能性や安定性を維持する目的で導入される。価格の乱高下が激しい資産を多く持つ企業が組み込まれると、指数全体の動きが実態以上に不安定になる懸念があるためだ。

特にビットコイン（BTC）などの主要銘柄は価格変動が大きく、指数への影響が無視できない。

今回の見直しは、新たに指数へ追加される銘柄のみに適用され、既存の構成銘柄は対象外となる。特定の資産を主とする銘柄が増加しており、指数追加後の扱い変更がパッシブ運用などに影響を与えるためだ。

運用会社が指数に連動するようにポートフォリオを調整する際、予期せぬコストやリスクが発生するのを防ぐ狙いがある。

意見募集は5月7日まで実施され、決定次第、10月から新たなルールが適用される予定だ。対象となるのはTOPIXだけでなく、定期的な入れ替えを行う他の指数も含まれる。

市場参加者の意見を広く集め、最終的な制度設計が慎重に進められる見通しだ。

海外の動向と国内市場の監視強化

今回の決定は、海外の主要な指数プロバイダーの動きとも連動している。MSCIなどの海外機関も、総資産の50%超を仮想通貨で保有する企業について、新規採用を見送る方針をすでに発表している。

JPX総研は、こうした国際的な基準との整合性を図り、国内外の市場参加者にとって分かりやすい環境を整備する狙いがある。

日本国内の株式市場では近年、上場後に事業内容を大きく転換する事例が増加している。

東京証券取引所が市場の監視を強化する中で、指数ルールの慎重な運用が強く求められていた。企業が本来の事業目的から逸脱し、特定の資産保有に過度に偏るケースへの警戒感が高まっているためだ。

今回の見直し案は、そうした市場の課題に対する初の具体的な対策となる。

仮想通貨市場の成長に伴い、伝統的な金融市場との接点が増える中、時代に即した適切なルール作りが急務となっている。

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