サムスンら韓国企業、新ステーブルコインOUSDへの関与否定

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Open Standard社が発表した新ステーブルコインOUSDのアライアンスに、韓国企業13社が掲載された.

サムスン電子やドゥナムなどの韓国企業は、正式な参加合意はないとして報道を否定した.

参加の事実確認を巡る食い違いにより、OUSDプロジェクトの信頼性に懸念が生じている.

韓国の複数の大手企業は3日、新しいステーブルコインのプロジェクトであるOpen USD（OUSD）アライアンスへの正式な参加を否定した。

新ステーブルコインOUSDの壮大な発表と波紋

オープン・スタンダード社は6月下旬、グローバルアライアンスの結成を発表した。これは、米ドルに連動する新たなステーブルコインであるOUSDの立ち上げを支援するものだ。

同社は決済、銀行、資産運用、テクノロジー、暗号資産（仮想通貨）の各分野から140社以上が参加すると主張している。

初期のパートナーリストには、世界的な大手企業が名を連ねていた。Visaやマスターカード、ブラックロックなどが含まれている。

このリストには、韓国を代表する13の企業も含まれていた。Samsung Electronics（サムスン電子）や仮想通貨取引所Upbitを運営するDunamuなどだ。

さらに、Shinhan Financial Group（新韓金融グループ）の名前も挙げられている。

韓国の金融およびテクノロジーメディアは当初、これらの企業が初期パートナーとして参加すると報じていた。韓国企業の本格的な関与を印象付ける内容だった。

韓国企業からの相次ぐ否定と信頼性への懸念

しかし、参加リストが公開された直後から、複数の韓国企業が地元メディアに対し、アライアンスへの参加に関する正式な合意を結んでいないと明らかにした。

サムスン電子の担当者は、オープン・スタンダード社との公式な協議は一切なく、コンソーシアムでの役割すら把握していないと述べ、事前の報道を真っ向から否定した。

また、新韓金融グループやドゥナム、K Bankなどは、OUSDへの参加の意思や関心について打診を受けたに過ぎないと説明している。

提案を検討すると回答しただけであり、法的な拘束力のある正式な約束は交わしていないという。

ある企業の代表者は、国内のニュース報道で初めて自社がメンバーとしてリストアップされていることを知り、困惑したと語っている。

仮想通貨や金融の専門メディアは、この騒動がOUSDの信頼性に影響を与える可能性があると指摘している。

オープン・スタンダード社は、大規模で信頼性の高い企業連合が裏付ける主要なステーブルコインとしてOUSDを宣伝していた。

しかし、企業のブランド名が規模と信用を示すために使われた一方で、複数の企業が正式な参加を公に否定している。参加の定義やコミュニケーションのあり方に疑問が投げかけられている状況だ。

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