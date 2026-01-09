21シェアーズ、イーサリアムETFのステーキング報酬分配を開始

暗号資産（仮想通貨）運用会社大手21シェアーズは7日、同社のイーサリアムETF（TETH）保有者に対してステーキング報酬の分配を開始した。

TETHの保有者は、1株あたり0.010378ドルのステーキング報酬を受け取ることになる。基準日は2026年1月8日、支払日は1月9日に設定された。

同商品はローンチ以来、2500万ドルの純流入を集めており、運用資産残高は現在3400万ドルを超えている。

グレースケールに続く動き

同信託の運用目的には、法的および規制上のリスクがないと判断される範囲で、保有するイーサリアムの一部をステーキングし、その報酬を反映させることが明記されている。

今回の分配は、仮想通貨ETFが成熟していく過程での重要な節目となる動きだ。

この発表は、競合であるグレースケールが6日にイーサリアムETF（ETHE）保有者へ1株あたり0.083178ドルの分配を行ったことに続くものである。

グレイスケールは、米国の現物仮想通貨ETPとして初めてステーキング利益を投資家に還元した事例となった。

ブラックロックも2025年12月にステーキング機能付きのイーサリアムETFを申請しており、規制当局の承認を待って保有分の70〜90％をステーキングする計画だ。

