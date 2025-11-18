ビットコインマイニング95％達成｜総供給量1995万BTCに到達

ビットコイン（BTC）は17日、総供給量2100万枚の95%にあたる1995万BTCのマイニングが完了したことが、オンチェーンデータで明らかになった。

これは、2009年1月3日にサトシ・ナカモトが最初のブロックを生成して以来、予め定められた発行スケジュールにおける重要な節目となる。

供給量95%達成の背景と技術的詳細

ビットコインのネットワークは、新規コインの発行数が固定されたモデルで運営されている。約4年ごとに、マイニングによるブロック報酬が半減する仕組みだ。

2024年4月の半減期を経て、現在のブロック報酬は3.125BTCとなっている。この制御された発行モデルが、ビットコインの経済設計の中心をなしている。

また、技術的な詳細として、最初のジェネシスブロックの補助金などが使用不可能な状態にあるため、約230.09BTCは流通しない。

さらに、CoinSharesの分析によると、丸め誤差により総供給量は厳密には2100万BTCをわずかに下回る約2099万9999.9769 BTCになるとされている。

