1月13日の仮想通貨ニュース｜ビットマインがETH総供給量の3.45%保有

米上場企業のビットマイン・イマーション・テクノロジーズは12日、イーサリアム（ETH）の保有量が416万7768ETHに達した。

これはETH総供給量の3.45%に相当し、同社が掲げる「Alchemy of 5%」戦略の約70%をわずか6ヶ月で達成した形となる。

総資産は現金やその他投資を含め約140億ドルに上り、暗号資産（仮想通貨）財務企業としてストラテジー社に次ぐ世界第2位の規模。

週間2.4万ETH追加、ステーキングも急拡大

プレスリリースによると、先週だけで2万4266ETHを追加購入。

1ETHあたり3119ドルで計算した場合、保有ETHの評価額は約130億ドルとなる。

現金保有は9億8800万ドルで、前週から7300万ドル増加した。

アルトコインのステーキング事業も急拡大している。

1月11日時点でステーキング中のETHは125万6083ETHに達し、前週から約60万ETH増加。

同社は2026年第1四半期に独自のステーキングソリューション「MAVAN」を立ち上げる予定。

全保有ETHがステーキングされた場合、年間3億7400万ドル、1日あたり100万ドル以上の報酬収入が見込まれる。

