ソラナ価格、2025年に最高値更新か｜ビットワイズCIO予測

暗号資産（仮想通貨）運用会社ビットワイズのマット・ホーガン最高投資責任者（CIO）は8月29日、ソラナ（SOL）が近く史上最高値を更新する可能性があるとの見解を示した。

ホーガン氏は、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）が2025年に記録した急騰と同様の要因が、ソラナの価格を押し上げると分析している。

同社は、2025年を仮想通貨の黄金年と位置づけ、市場に対する楽観的な予測を複数発表した。

ソラナ成功への3つの鍵

ホーガン氏は、ソラナの成功要因として、ETFへの資金流入、大手資産運用会社の参入、投資家を惹きつけるシンプルで明確なストーリーの3つの点を挙げている。

特にETFへの資金流入は、機関投資家からの大きな需要を生み出すと期待されている。

ホーガン氏は「機関投資家の需要の津波が、市場に新たに入る供給を圧倒する」と述べ、これが価格上昇の強力な推進力になるとの見方を示した。

また、大手資産運用会社の市場参入も仮想通貨の普及を加速させる。このような市場の動きは、個人の仮想通貨投資意欲を高める要因ともなるだろう。

ビットワイズは、米大手取引所のコインベースがS&P 500に、マイクロストラテジーがナスダック100に採用されると予測しており、これが実現すれば米国の投資家が仮想通貨に触れる機会が大幅に増加する。

さらに、市場がビットコインやイーサリアム以外の資産に関心を示し始めていることも、ソラナにとって追い風となる。ソラナの持つ分かりやすいストーリーが、新たな投資家層を引きつける要因になると考えられる。

ソラナ関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。