アルトコインBNB、約16.6億ドル相当のトークン焼却を完了

BNB財団は27日、第33回となる四半期ごとのバイナンスコイン（BNB）のトークンバーン（焼却）を完了した。

今回の焼却では144万1281.413 BNBが処理され、その価値は焼却完了時点で約16億6100万ドルに相当する。

この焼却により、暗号資産（仮想通貨）であるBNBの総供給量は1億3773万8379.26 BNBまで減少。

財団が最終目標とする1億BNBの供給量にさらに一歩近づいた形だ。

The 33rd quarterly $BNB token burn has been completed directly on BNB Smart Chain (BSC). 1.44M #BNB has been burned 🔥 View the details of the burn below ⬇️https://t.co/GPfpeZ5fBT pic.twitter.com/kTQIHTfKvA — BNB Chain (@BNBCHAIN) October 27, 2025

自動バーンメカニズムと市場への影響

四半期ごとの焼却は、BNB価格とネットワーク上で生成されたブロック数に基づき、透明性の高い計算式を用いるBNBオートバーンメカニズムを通じて自動的に実行される。

これはアルトコインBNBチェーンの長期的なデフレ戦略の一環であり、トークンの供給量を段階的に減らし、希少性を高めることを目的としている。

財団は設立以来、一貫して焼却を実施しており、今回で33回連続となる。

これらの焼却プロセスはブロックチェーン上で検証可能であり、BNBのトークノミクス構造における重要な要素となっている。

第33回四半期バーンの完了は、BNBの市場力学に即座に影響を与えた。複数の市場情報筋によると、公表後にトークン価格は3%以上急騰した。

この価格上昇は、当初計算されていた焼却額と最終的な報告額の差を生む一因となり、市場心理が焼却の金融的な重要性に直接影響することを示している。

